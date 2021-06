Vrienden aan de Maas niet bij vergadering Feyenoord City: 'Pas op de plaats tot veiligheid en democratisch proces hersteld zijn'

"Gelet op de recente gebeurtenissen hebben wij besloten te kiezen voor een schriftelijke verklaring", schrijft Vrienden aan de Maas (VadM) donderdag. Wie de sponsoren zijn, wil de club niet zeggen gezien de recente intimidaties en bedreigingen aan het adres van voorstanders van het nieuwe stadion van Feyenoord. "Uit privacyredenen en gelet op de recente gebeurtenissen wordt over de participanten in VadM B.V. verder geen informatie verstrekt."

Donderdag is ook de optelsom gemaakt van financiële steun die is toegezegd. Er blijkt dat inmiddels 30 miljoen euro binnen is van het doel van 40 miljoen. Het gaat, schrijft VadM, om 'intenties' van twintig ondernemers en bedrijven die "geloven dat het nieuwe stadion goed is voor de toekomst van Feyenoord, graag willen bijdragen aan een nieuw icoon in Rotterdam en ook graag aan de gebiedsontwikkeling van Rotterdam Zuid willen bijdragen".

Maar met het verder inzamelen van geld wordt ook even een pauze ingelast vanwege de spanningen rond de Feyenoord City. "Onder normale omstandigheden hebben de Vrienden aan de Maas een positief gevoel dat de doelstelling om 40 miljoen euro bijeen te brengen haalbaar is, maar door de recente ontwikkelingen zal dat langer duren dan gepland. We maken met de werving nu even een pas op de plaats totdat de veiligheid en het democratisch proces hersteld zijn."