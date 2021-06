Dit was 17 juni: straf voor tieners die theater Plaswijckpark in de as legden, bloedzuiger rukt op en Rotterdamse scholieren tijdens vakantie besmet met corona

Europees Milieuagentschap: 'Luchtkwaliteit in Rotterdam is goed'

Goed nieuws van het Europees Milieuagentschap; de lucht in Rotterdam is minder slecht dan u misschien dacht. Rotterdam staat op plek 123 van de 300 Europese steden die in de laatste metingen zijn meegenomen. Groningen is met plek 32 de best scorende Nederlandse stad. Amsterdam staat op plek 182. Het EEA gebruikt de gegevens van meetstations die in de Europese steden hangen en onderzoekt de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide. Daaruit blijkt dat in Europa de lucht langzaam schoner wordt. Italië en Polen bungelen onderaan de lijst.

Het feel good-verhaal van donderdag is ongetwijfeld de actie van twee meiden uit Rotterdam: Mees en Bente. Zij lieten zich kortwieken en doneren hun lange lokken aan jonge kankerpatiënten. De stichting Haarwensen maakt van hun haar pruiken voor kinderen met kanker. "Ik vind het belangrijk dat iedereen, jong of oud, mooi haar heeft", vertelt Bente Thoen.

Straf voor jonge brandstichters Plaswijckpark, maar de cel hoeven ze niet meer in

De twee tieners die in januari brand stichtten in het Plaswijckpark in Rotterdam werden donderdag veroordeeld. De jongens van 14 en 16 jaar kregen van de rechter een maand jeugddetentie. Ze hoeven niet de cel in, omdat ze al een maand in voorarrest hebben vastgezeten.

Er wordt 'extreem' last minute geboekt: 'Maar een goede voorbereiding is essentieel'

Veel mensen kunnen niet wachten en pakken liefst zo snel mogelijk hun koffers voor een verblijf in warme oorden nu de coronamaatregelen versoepeld worden. Zeker nu steeds meer landen op 'geel' floepen. Een goede voorbereiding is essentieel, waarschuwt Martine Langerak van Sunweb: "Het is nog niet zoals twee jaar geleden, toen we onze spullen zomaar konden pakken en vertrekken." Zo kan het per land verschillen hoe lang een PCR-test geldig is. In het ene land is dat 48 uur, maar in het andere land 72 uur.

Langerak adviseert veel mensen om hun reisverzekering ook te checken. Dat kan belangrijk zijn als er geannuleerd moet worden. En "denk aan een repatriëringsgarantie", zegt ze.

Het RIVM maakt zich ook grote zorgen om jongeren die na hun eindexamen massaal op vakantie zijn gegaan naar Portugal of Spanje. Veel van hen blijken bij terugkomst in Nederland postief te testen op corona. Er wordt nu gewerkt aan een sneltest voor de jongeren in de vakantielanden.

Besmettingen coronavirus | Foto: Archief

De zorgen blijken niet onterecht. Een Rotterdamse scholier vertelt donderdagmiddag anoniem dat hij tijdens een trip naar Mallorca besmet is geraakt, samen met nog zeven anderen uit de groep van in totaal zestien scholieren.

Op het Spaanse eiland waart het virus flink rond, maar Gijs dacht er niet zo bij na. "Dan voel je je een beetje onaantastbaar, maar dat bleek toch niet zo te zijn", zegt hij, toevoegend dat hij ook niet kan zeggen dat hij zich aan de regels heeft gehouden.

Bij terugkomst hebben Gijs en zijn medescholieren zich direct laten testen. En toen de uitslag negatief was, zijn ze de volgende dag maar naar een examenfeest gegaan. "Ik denk dat het daar een beetje mis is gegaan", geeft hij toe. Maar echt weten waar hij besmet is geraakt, doet hij niet.

De seinen staan dus nog steeds een beetje op rood, zegt ook viroloog Annemiek van der Eijk van het Erasmus MC donderdag. Zij waarschuwt dat nog steeds een groot deel van de Nederlanders niet is gevaccineerd tegen corona, ook al zijn er 13 miljoen prikken gezet. Ook zijn steeds meer Nederlanders (87 procent) bereid om zich te laten vaccineren. Maar de teugels helemaal laten varen is geen goed idee. Van der Eijk wijst op de situatie in Engeland. Daar was het optimisme groot, maar zijn vanwege de nieuwe deltavariant de versoepelingen uitgesteld.

Van der Eijk: "Wat effectief is, is dat we alert zijn en onze verantwoordelijkheid nemen. Doen we dat niet dan zitten we straks in dezelfde situatie van na de zomer van vorig jaar. waardoor ineens toch nog maatregelen nodig waren. Dat wil niemand."

Ruim vijf mensen per show besmet bij het Eurovisie Songfestival, 13 bezoekers hadden al corona

Eurovisie Songfestival 2021 | Foto: Nathan Reinds/NPO/NOS/AVROTROS

Donderdag werd ook bekend hoeveel mensen vermoedelijk tijdens het Eurovisie Songfestival besmet zijn met corona. Op de bijna 30.000 bezoekers gaat het om 48 gevallen. Dat is 1,6 op de 100 mensen. In dezelfde periode ging het in heel Nederland om 4,9 op de 1000, ruim anderhalf keer zoveel dus. 13 mensen bleken al besmet te zijn toen ze in Ahoy waren.

Bloedzuiger vanuit oosten van het land opgerukt naar Ouddorp

Hoe hij er gekomen is, is niet duidelijk maar in de duinpoelen in waterwingebied Middel en Oostduinen bij Ouddorp zijn al meerdere medicinale bloedzuigers gevonden. Tot nu toe kwamen ze alleen in Limburg, Brabant en Gelderland voor. De worm kan twintig centimeter lang worden. Hij heeft twee zuignappen aan de uiteindes van zijn lijf. Daarmee beweegt hij zich voort. De zuignap op zijn kop heeft drie bladvormige kaken met elk zo'n honderd scherpe tanden. Als hij droog is, is de bloedzuiger donker gekleurd.

De medicinale bloedzuiger die gevonden is in de Middel- en Oostduinen in Ouddorp | Foto: Evides

Het beestje doet zich graag tegoed aan het bloed van koeien, paarden en reeën. Maar hij draagt niet voor niets het woord medicinaal: de bloedzuiger wordt al eeuwen ingezet in de geneeskunde, tegenwoordig bijvoorbeeld als pijnstiller voor mensen met artritis en voor het helen van moeilijk te genezen wonden in de plastische chirurgie.

Nog meer beestjesnieuws, want het jonge olifantje dat op 5 mei in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is geboren, heeft eindelijk een naam. Radjik. Hij is vernoemd naar een plaats op het eiland Bangka in Indonesië. Geen toeval, zijn moeder heeft Bangka. Tienduizend mensen hadden een naam ingestuurd waarbij Bevrijdingsdag een bron van inspiratie bleek. En ook het einde van het coronatijdperk bracht de creativiteit op gang. Een paar lolbroeken gingen op Twitter los, onder meer met Zeesluis IJmuiden en Smirnoff Ice. Maar het werd Rajik dus. Die naam werd één keer ingestuurd. Wie de winnende inzender is, is niet bekend.

De man die in 2019 in Hellevoetsluis met zijn tractor een verkeersregelaar aanreed met dodelijke afloop stond donderdag voor de rechter. Justitie eiste 240 uur werkstraf en een rij-ontzegging tegen de nu 56-jarige bestuurder die op de landelijke Fokveedag weinig geduld toonde, volgens getuigen. Volgens hen reed de bestuurder door nadat het had geraakt. Ook zou hij hebben gescholden na het aanrijden en hebben geroepen 'dat krijg je er nou van'. De verdachte ontkent. Het slachtoffer, een 68-jarige man uit Hellevoetsluis, viel op zijn achterhoofd en liep zwaar hersenletsel op. Hij overleed later. De rechter doet op 1 juli uitspraak.

Vrienden aan de Maas niet bij vergadering Feyenoord City: 'Pas op de plaats tot veiligheid en democratisch proces hersteld zijn'

Een dag vóór de gemeente Rotterdam start met de eerste van vier bijeenkomsten over Feyenoord City, laat een groep rijke sponsoren weten niet fysiek naar het stadhuis te komen. De bijeenkomsten werden uitgesteld, omdat er intimidaties en bedreigingen waren geuit.

Hoewel burgemeester Aboutaleb overtuigd is dat de veiligheid op het stadhuis gegarandeerd is, wil de club zogeheten Vrienden aan de Maas niet komen. "Gelet op de recente gebeurtenissen hebben wij besloten te kiezen voor een schriftelijke verklaring." Ze zeggen bereid te zijn schriftelijk alle vragen te beantwoorden.

Feyenoord City | Foto: Rijnmond

De club sponsoren hoopt 40 miljoen euro voor het nieuwe stadion bijeen te brengen. Daarvan is 30 miljoen inmiddels toegezegd, lieten ze donderdag weten. Maar ook de werving voor de laatste 10 miljoen euro wordt even stilgelegd. "We maken met de werving nu even een pas op de plaats totdat de veiligheid en het democratisch proces hersteld zijn."

Donderdag werd ook bekend dat er een 34-jarige Rotterdammer was aangehouden voor de bedreigingen van de Rotterdamse raadsleden. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

De bijeenkomsten over Feyenoord City op het stadhuis starten vrijdag. Belangstellenden kunnen er niet fysiek bij zijn. Ze kunnen wel via een livestream volgen wat er besproken wordt.