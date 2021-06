Op Flakkee kunnen dakloze jongeren nergens terecht: daarom starten Bjørn en Keesjan zelf een opvang

'Bankslapers', jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats die afhankelijk zijn van hun omgeving voor een slaapplek. Op Flakkee is het een te bekend fenomeen. Veldwerker Gerwin Rikkers gaf eerder bij Rijnmond aan zich zorgen te maken over de groeiende groep van inmiddels zo'n veertig jongen eilandbewoners die hulp nodig hebben, maar eigenlijk nergens terecht kunnen.

“Het zijn kwetsbare jongeren die zelf niet weten hoe ze de juiste keuzes moeten maken. Ze hebben bijvoorbeeld onveilige thuissituaties en slechte ervaringen met hulpverlening”, vertelt Bjørn, initiatiefnemer en ervaringsdeskundige. “In de basis willen ze net als iedereen een mooi en gelukkig leven, maar het lukt ze niet om werk te houden of een opleiding af te maken.”

Initiatiefnemers Bjorn en Keesjan | Foto: Sanne Waldekker

Keesjan en Bjørn hebben beiden vanuit hun werk veel ervaring met deze doelgroep. Keesjan vanuit de zorg en Bjørn via de dagbesteding. Al jaren horen zij de schrijnende verhalen van jongeren die overnachten in auto’s, in schuurtjes, op zolders. “Om hulp te krijgen moet je hier bij de gemeente Nissewaard in Spijkenisse zijn, maar deze jongeren willen het eiland niet af”, legt Keesjan uit. “Ze beginnen er daarom niet aan en daar begint het proces van bankslapen. En dan raken ze uit beeld.”



Daadkracht ontbreekt

Al jaren wordt bij de gemeente Goeree-Overflakkee aandacht gevraagd voor de zwerfjongeren en de noodzaak er iets aan te doen, maar de daadkracht op dit dossier ontbreekt. Aan de Hobbemastraat in Middelharnis komt een nieuwe daklozenopvang, maar daarvoor komen deze jongeren niet in aanmerking, omdat je daar niet in een verslaving mag zitten.

“Wij voelen ons verantwoordelijk voor iedereen op het eiland, dus ook voor de jongeren die een verkeerd pad hebben gekozen”, aldus Keesjan. “Dat we de gemeente hier vooralsnog niet in mee krijgen is teleurstellend, maar we gaan hier nu zelf iets aan doen. Niets doen is geen optie.”

In augustus hopen de initiatiefnemers de eerste jongeren op te vangen bij de nieuwe stichting Kairos in het pand ‘Huize Salem’ aan de Voorstraat. Het gaat dan om de leeftijdsgroep 18-35 jaar. Bjørn en Keesjan zeggen er beiden hun vaste baan voor op en staan straks dag en nacht klaar voor de jongeren. “Daarbij uiteraard gesteund door een team van ervaren zorgmedewerkers.”

Kijk hieronder naar de reportage over de opvang:

Jongeren in overlevingsmodus

De eerste twee weken draaien bij Kairos om tot rust komen en observeren. “Want”, legt Bjørn uit, “deze jongeren zitten in de ellende en zijn aan het overleven. Dan lukt het niet om ver in de toekomst te kijken.” Als de rust er weer is komen de jongeren voor een keuze te staan. Als ze willen blijven dan kiezen ze voor een traject waarbij gekeken wordt naar een gezonder leven, dagbesteding en het aanpakken van eventuele schulden.

“Voorwaarde voor een verblijf bij Kairos is dat iemand écht wil en zich bereid toont te werken aan bepaalde doelen. Dat betekent vaak een confrontatie met zichzelf. Iets wat in de regel gepaard gaat met veel ontkenning, angst en verzet.” Volgens Keesjan is het drugsgebruik zelf dan ook vaak niet het probleem, maar een gevolg. "Ze gaan gebruiken, omdat ze willen verdoven. Ze weten niet hoe ze met problemen om moeten gaan en grijpen naar iets om er even niet aan te hoeven denken."

Voor wie er nog niet aan toe is het roer om te gooien wil Kairos er ook zijn. “Sommigen zijn gewoon nog niet zover, maar die kunnen bij ons wel terecht voor een praatje, een douche of een maaltijd. Ze kunnen hun kleren wassen en mogen Kairos gebruiken als postadres, wat weer heel belangrijk is bij het aanvragen van een uitkering. Dan krijgen ze toch hulp en blijven ze in beeld.”

Eén van de appartementen in het pand | Foto: Sanne Waldekker

Kairos staat in de Griekse mythologie voor op het juiste moment een verandering teweeg brengen. “En dat is wat we proberen te doen.” Daarbij kan Bjørn gebruik maken van zijn eigen ervaringen. Ook hij raakte in zijn jeugd aan de drugs en ging door een moeilijke periode. “Ik weet hoe makkelijk je de mist in kan gaan en hoe snel je van de regen in de drup terecht kan komen. En hoe uitzichtloos je situatie dan lijkt. Maar ik weet ook dat als je op dat moment dan de juiste hulp en wat liefde en aandacht krijgt, je er weer bovenop kunt komen.”

In het pand is plek voor dertien jongvolwassenen, maar om iedereen goed te kunnen laten wennen wordt de eerste periode gestart met zes. De buurt is inmiddels geïnformeerd en de reacties zijn goed. “Dat is ook het mooie van Flakkee. Mensen kennen elkaar hier. We weten het als het met iemand even minder gaat. Er lopen hier geen vreemde gasten door de straat, niemand om bang voor te zijn. Het zijn gewoon mensen van ons eiland die vast zijn gelopen en die hier niet op eigen kracht uit weten te komen. Het is toch super als je dit als eiland zelf op kan lossen?”