Het weer van vandaag: zware regen- en onweersbuien

Vanochtend trekken de buien naar het noorden weg. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar daarna af. De temperatuur loopt nog op naar 26 tot 29 graden en er staat een zwakke tot matige, naar oost draaiende, wind. In de namiddag en avond volgen vanuit het zuiden nieuwe zware regen- en onweersbuien. Deze kunnen lokaal zeer stevig uitpakken met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd.

Vanavond trekken de buien via het noorden de regio uit. Vannacht is het droog en klaart het af en toe even op. De temperatuur zakt naar 15 graden en de zwakke zuidenwind draait naar het noordwesten en wordt matig van kracht.

Morgen is er veel bewolking. Pas in de loop van de dag komt de zon er af en toe doorheen. Het is 17 tot lokaal 21 graden en er staat een overwegend matige noordenwind.

Vooruitzichten

Zondag wisselen zon, wolken en een aantal onweersbuien elkaar af. Het is dan maximaal 25 graden. In de nieuwe week wisselen zon, wolken en een paar buien elkaar af. De temperatuur ligt vaak tussen de 19 en 23 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 juni bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 20,2 graden en de minimumtemperatuur 11,0 graden. Er valt gemiddeld 24,1 mm neerslag.