Longarts: 'Luchtkwaliteit Rotterdam helemaal niet goed, metingen Europees Milieuagentschap niet representatief'

Het Europees Milieuagentschap kwam donderdag met het nieuws dat Rotterdam het niet slecht doet als het gaat om luchtkwaliteit. "Dat verbaasde mij, want de luchtkwaliteit in Rotterdam is helemaal niet goed", zegt longarts Ismé de Kleer van het Franciscus Gasthuis.

De longarts behandelt dagelijks kinderen uit Rotterdam met klachten die te maken hebben met gebrek aan schone lucht. De meeste kinderen wonen vlakbij een industrieterrein, op de aanvliegroute van het vliegveld of langs de snelwegen. "Zij moeten vaak naar het ziekenhuis komen omdat ze aan astma lijden of andere klachten aan de luchtwegen hebben. Hun klachten houden verband met de slechte luchtkwaliteit. Daar maak ik mij zorgen om."

De Kleer is er dan ook van overtuigd dat de cijfers van het Europees Milieuagentschap niet kloppen. Het agentschap heeft ruim driehonderd Europese steden met elkaar vergeleken. Rotterdam staat op 123 en dat valt net binnen de marge van wat het agentschap als 'goed' beoordeelt.

De longarts heeft wel een verklaring voor het feit dat de stad er goed vanaf komt in het onderzoek. "We moeten kritisch naar de getallen kijken", zegt De Kleer. "Die komen uit drie meetstations en die staan toevallig niet in gebieden waar de luchtkwaliteit slecht is. Het gaat ook om gemiddelden over de afgelopen twee jaar. Ook het coronajaar, waarin de lucht schoner was, is meegenomen in de cijfers. Die halen het gemiddelde ook naar beneden." Daar komt volgens de longarts bij dat de zogenoemde piekbelasting niet is meegenomen in de cijfers. "Dat zijn nou juist momenten waarop de klachten bij kinderen toenemen. Denk aan de enorme smog die de afgelopen dagen in de lucht hing."

De Kleer was een van de tientallen artsen en wetenschappers die ruim twee maanden geleden de Haagse politiek opriepen om zo snel mogelijk de luchtkwaliteit te verbeteren.

"Ik heb een patiëntje van tien dat ik jaren heb behandeld", vertelt De Kleer. "Ze woonde in Rotterdam en vanwege de klachten is ze drie maanden geleden verhuisd naar Hellevoetsluis. Het gaat nu heel goed met haar en ze hoeft ook veel minder medicijnen tegen astma te gebruiken. De verwachting is dat ze na de zomer helemaal kan stoppen met de medicatie. Ze heeft dus jarenlang zoveel medicijnen moeten slikken en is daar dus binnenkort helemaal vanaf, omdat ze niet meer in een gebied woont waar de luchtkwaliteit slecht is."

Volgens de longarts moet dit probleem zo snel mogelijk worden aangepakt. Ze noemt vast een aantal mogelijke oplossingen. "Laten we kijken wie de grootste vervuilers zijn en hoe zij het beste hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarnaast hebben we gezien dat thuiswerken zijn vruchten afwerpt omdat mensen niet hoeven te reizen. Dat betekent dus minder uitlaatgassen en dus een schonere lucht. Het thuiswerken moet gestimuleerd worden zodat de behoefte aan mobiliteit afneemt."