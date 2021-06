Rotterdam krijgt de beloofde wijkraden om bewoners meer zeggenschap te geven

Het is eindelijk zover: Rotterdam krijgt 39 wijkraden. Die moeten de gebiedscommissies en de wijkcomités gaan vervangen. Dat is donderdagavond in de gemeenteraad besloten.

Met de 39 gekozen wijkraden en wethouders die allemaal een paar wijken adopteren, wil de gemeente Rotterdam een 'nieuwe wijkdemocratie' invoeren. Het huidige systeem met gebiedscommissies leidt tot veel chagrijn en frustratie. Er komt nauwelijks reactie op adviezen en gebiedscommissies voelen zich al langer niet serieus genomen. Daarom wil wethouder Roos Vermeij een andere manier van werken om meer inspraak vanuit de wijk te regelen.

In die wijkraden worden jaarlijks plannen voor de wijk gemaakt. Die kunnen gaan over bereikbaarheid, de buitenruimte, veiligheid en welzijnsorganisaties. Als de gemeente grote plannen heeft voor de stad die een bepaalde wijk raken, moeten vooraf afspraken worden gemaakt over welke inspraak de bewoners krijgen.

De wijkraden controleren of die afspraken worden nagekomen. Zo moet vanaf het begin al duidelijk zijn wat de zeggenschap van mensen in de wijk is. Dat kan gaan over Feyenoord City, de nieuwe oeververbinding, de energietransitie of bijvoorbeeld woningbouw.