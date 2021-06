Vader krijgt vijf jaar cel en tbs voor decennialang misbruik van dochters

Een 62-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam is veroordeeld tot vijf jaar celstraf en tbs met behandeling voor het misbruiken van zes dochters en het onzedelijk betasten van een kleinkind. Ook vindt de rechtbank in Dordrecht dat hij schuldig is aan het mishandelen van een zoon. Justitie eiste eerder acht jaar cel.

Volgens de rechter is het de vader vooral kwalijk te nemen dat hij "ernstig misbruik heeft gemaakt van zijn positie als vader en opa. Vrij en onbezorgd opgroeien was voor deze slachtoffers niet mogelijk. Zoals we hoorden in de slachtofferverklaringen zijn zij ernstig beschadigd."

Het is niet duidelijk wanneer de 62-jarige weer op vrije voeten komt. De tbs kan in theorie tot negen jaar lang worden verlengd. Pas als de behandelaars het 'veilig' achten mag de man terugkeren in de samenleving. Eerder al gaf de 62-jarige aan mee te willen werken aan een ingrijpende behandeling voor zijn seksuele- en agressiestoornis.

Tijdens de rechtszaak twee weken geleden toonde de vader zich berouwvol. "Wat heb ik de kinderen aangedaan? Ik besefte niet welke verschrikkelijke gevolgen dit voor hen heeft." Hij sprak ook van een ziekte in zijn hoofd, een pijl die 'scherp en snel kwam aanvliegen' en 'een niet te stoppen verlangen'.

Verder werd de man veroordeeld tot het betalen van vele tienduizenden euro's aan smartengeld en schadevergoeding voor opgelopen emotionele schade, kosten voor geestelijke bijstand en gemiste inkomsten. Hij liet tijdens de zitting al weten dat bedrag zonder protest te zullen betalen.

'Ik denk dat mijn vader aan mijn zusjes zit'

Het mishandelen van zijn zoon werd ook bewezen verklaard. Hij zou zijn zoon met regelmatig hebben afgeranseld met onder meer een zweepje. De zoon trok in 2012 aan de bel. "Ik denk dat mijn vader aan mijn zusjes zit", zei hij toen tegen zijn werkgever. Die confronteerde de vader, die ontkende. Ook binnen het gezin trok er niemand aan de bel. De man lag twee weken ziek op bed. De zoon werd uit huis gezet en trok in bij de werkgever.

De moeder van het gezin is onlangs overleden. Zij zei tijdens verhoren nadrukkelijk niet te hebben geweten van het misbruik. De dochters gaven eerder aan niet te praten, omdat ze bang waren de liefde van hun vader te verliezen.

Het is nog onduidelijk of de man in hoger beroep gaat. Eerder liet hij al weten 'zijn vaderschap te hebben verspeeld.' De kwestie kwam na dertig jaar aan het rollen toen het gelovige gezin lid werd van een nieuwe kerk. Die hoorde van de verhalen en sloeg alarm. De oudste dochter van de zestien kinderen deed na overleg met haar nieuwe predikant zelf aangifte bij de politie. De andere vijf dochters lieten aangifte doen door de predikant.