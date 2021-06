Rotterdamse politie deelt tientallen boetes uit voor herriemakende auto's en scooters

Agenten hielden een grote controle op de Siciliëboulevard in Rotterdam-Nesselande. Er werden meer dan honderd auto's en scooters gecontroleerd die onnodig veel herrie maakten. Bijna de helft van de voertuigen bleek luidruchtig.

Op sommige plekken in Rotterdam wordt steen en been geklaagd over jongeren die veel herrie maken met hun auto of scooter. Her en der in de stad zijn daarom maatregelen genomen. Ook wordt gewerkt aan speciale flitspalen die aanslaan op herrie.