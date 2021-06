Uitbraak van RS-virus onder jonge kinderen in Rotterdam en omgeving: 'kinderafdelingen ziekenhuizen liggen vol'

De kinderafdelingen liggen behoorlijk vol met patiƫntjes met het RS-virus. Dat melden verschillende Rotterdamse ziekenhuizen. De situatie is opmerkelijk, omdat het virus normaal alleen in de winter voorkomt. Ouders wordt opgeroepen alert te zijn.

"Dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt Louis Bont, hoogleraar van het UMC, die zich al meer dan 25 jaar bezig houdt met het virus. "Het is ontzettend bijzonder. RS in de zomer is echt uniek." Vanuit Rotterdamse ziekenhuizen worden zelfs al patiëntjes overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

De epidemie lijkt een direct gevolg van de corona-uitbraak, legt Bont uit. "We hebben anderhalf jaar lang geen RS-virus gezien. De ziekte is er eigenlijk wel elke winter en dat zorgt voor kudde-immuniteit. Mensen hebben het doorgemaakt en zijn daardoor beschermd. Maar nu heeft het virus een kans omdat niemand in de samenleving die bescherming heeft na zo'n stille periode. "

Doordat mensen nu meer contact hebben met elkaar, maar geen bescherming voor het RS-virus, kan het virus zich nu verspreiden. "Je zag eerder ook al zo'n uitbraak in Frankrijk en de Verenigde Staten", legt Bont uit. "Dan duikt het op in een bepaalde regio. Het zal ook niet zo zijn dat het virus zich over het hele land verspreid. In Frankrijk en de VS trok het ook weer weg."

Gevaarlijk

Het RS-virus heeft veel weg van een zware verkoudheid. Wereldwijd is RS-virus de tweede doodsoorzaak bij zuigelingen. Bont: "Maar in Nederland overlijden geen kinderen aan RS, en alleen heel soms als ze naast RS ook nog een andere aandoening hebben. Gelukkig zijn onze IC's een van de beste van de wereld. Daarmee kunnen we deze baby's goed in leven houden. We kunnen het aan."

Bont wil ouders in de buurt van Rotterdam op het hart drukken om de komende periode alert te zijn als er sprake is van van een verkoudheidje. "Volg je instinct en ga naar de dokter. Een verkoudheid kan al voldoende zijn. Benauwdheid bij baby's is heel moeilijk in te schatten. "