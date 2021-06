Dakboeren boos over overname van dakboerderij Het Schieblock: 'Wij zijn aan het lijntje gehouden'

De dakboeren van de DakAkker dakboerderij op Het Schieblock in Rotterdam hebben vrijdag een spandoek opgehangen tegen de verkoop van het paviljoen. Stichting DakAkker is zeer teleurgesteld over de verkoop van het paviljoen aan een horeca-ondernemer, omdat ze zelf grote plannen had met het pand. Vooral de manier waarop het allemaal is gegaan steekt. Om die reden is een duidelijk signaal afgegeven richting de gemeente Rotterdam die eigenaar is van het pand.

De dakboeren proberen al sinds juni vorig jaar het dakpaviljoen te huren nadat bekend is geworden dat de horecaondernemers van de Bistro Op Het Dak gingen stoppen. Het paviljoen ontvangt jaarlijks duizenden dakbezoekers en zo'n 160 excursiegroepen. Daarnaast bieden de dakboeren een educatieprogramma voor Rotterdamse basisscholen.

'Hier ligt groen voor drie miljoen'

De dakboeren maken hun ergernis zichtbaar met een spandoek met de tekst: 'Hier ligt groen voor drie miljoen'. "We hebben in 2014 een berekening gemaakt via TeebStad Tool wat dit nou waard is. Dat was nog nooit eerder bij een dak gedaan", vertelt co-founder Emile van Rinsum van Stichting DakAkker. "Daaruit bleek dat het afgerond 3 miljoen euro waard is."

De verkoop van het paviljoen is volgens de gemeente Rotterdam volgens alle procedures gegaan. De gemeente vindt dat de dakboeren onvoldoende gebruik hebben gemaakt van de kansen die er lagen, maar daar denkt Van Rinsum anders over. "We hebben vanaf juni vorig jaar gemaild naar zowel de beheerder namens de gemeente van het gebouw, maar ook naar de ambtenaren van de afdeling Vastgoed."

Bedrijfsovername

De stichting DakAkker betreurt de manier waarop beide partijen gereageerd hebben. "Vanuit het beheer werd er gezegd dat er geen huuropzegging is, waardoor ze niets konden doen." Vervolgens kreeg Van Rinsum als antwoord dat er een bedrijfsovername bezig was, waardoor er opnieuw geen huurcontract was. Toch bleek het volgens de dakboeren anders te zitten. Van Rinsum: "Het bleek gewoon verhuurd te zijn aan een BV in Leiden of Amsterdam. Dit is buiten ons om gebeurd en zonder enig overleg."

De dakboeren hebben het gevoel dat ze aan het lijntje zijn gehouden. Van Rinsum verwacht niet dat hun actie direct zal helpen. "Het contract is al getekend, dus daar kunnen wij heel weinig aan doen. De actie is ook niet zozeer gericht tegen deze firma. Wel vinden we het raar dat het geen firma bijvoorbeeld uit Rotterdam is, of dat wij het zijn."

Raadsvragen

De gemeente Rotterdam wilde inhoudelijk niet reageren op de aantijgingen van de dakboeren. Wel laat een woordvoerder weten dat inmiddels raadsvragen zijn gesteld over het Schieblock.