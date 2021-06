Nederlandse springruiters zonder Dubbeldam op het CHIO

Rob Ehrens heeft de namen bekend gemaakt van de vier ruiters die hij opstelt in de landenwedstrijd van het CHIO in Rotterdam op vrijdag 2 juli. In deze laatste observatie voor de Olympische Spelen doet de bondscoach een beroep op Maikel van der Vleuten, Harrie Smolders, Marc Houtzager en Willem Greve. Jeroen Dubbeldam ontbreekt.

In totaal komen er tien landen aan de start in het Kralingse bos. Voor de landen die in Tokio deelnemen is deze wedstrijd de laatste serieuze test voorafgaand aan de Olympische Spelen. Na de Grote Prijs van Rotterdam zal Ehrens zijn selectie van vier ruiters bekend maken. Op maandag 5 juli moeten alle namen aangemeld zijn bij de internationale paardensportbond FEI en bij NOC*NSF.

TeamNL in de FEI Nations Cup

De vier Nederlandse combinaties die door Rob Ehrens geselecteerd zijn voor de FEI Nations Cup tijdens CHIO Rotterdam zijn:

Maikel van der Vleuten (Someren) – Beauville Z (v.Bustique)

Harrie Smolders (Lage Mierde) – Dolinn N.O.P. (v.Cardento)

Marc Houtzager (Rouveen) – Sterrehof’s Dante N.O.P. (v.Canturano I)

Willem Greve (Markelo) – Zypria S N.O.P. (v.Canturo)

Voor Maikel van der Vleuten en Beauville Z is dit hun eerste Landenwedstrijd van het seizoen. De overige drie maakten deel uit van het team in La Baule vorige week. Jeroen Dubbeldam ontbreekt in Rotterdam. De Olympisch kampioen van 2000 reed twee weken geleden met Oak Grove’s Carlyle nog mee in de Nations Cup van Sankt Gallen. Inmiddels is Carlyle verkocht en wordt deze uitgebracht door de Ier Daniel Coyle.

Al eerder werd de dressuurploeg bekend gemaakt die in Rotterdam zal verschijnen. Het CHIO begint op donderdag 1 juli.