Feyenoord neemt zorgen bij gemeenteraad niet weg: besluit over Feyenoord City laat nog zeker zes maanden op zich wachten

Algemeen directeur Mark Koevermans van Feyenoord was niet bij de sessie. Ook de geldschieters sloegen de bijeenkomst, die eerder werd uitgesteld, over. De vergadering op het stadhuis begon met een duidelijk statement van bijna de gehele raad. CDA, D66, CU/SGP, VVD en PvdA zeiden begrip te hebben voor de persoonlijke afweging van directie en financiers van het nieuwe stadion om de vergadering niet bij te wonen, maar ze betreuren het wel. Dennis Tak van de PvdA: "Dit is het moment om te laten zien waar je voor staat. We verwachten leiderschap. De directie van de voetbalclub en de financiers zouden hier moeten zijn. Dan zouden we elkaar in de ogen kunnen kijken en vragen stellen. Als je nu de noodzaak niet ziet wanneer dan wel?"

Leefbaar Rotterdam en 50PLus waren harder. Voor Leefbaar moeten eerst de financiering en de bouwkosten helder zijn, dan pas wordt er verder gepraat. Fractievoorzitter Robert Simons: "U bent de partij die een nieuw stadion wil. Als die financiering rond is komt u maar terug. U bent aan zet, dus kom niet meer bedelen."

Ellen Verkoelen van 50Plus: "Ik vind het een schandelijke vertoning. Dit geeft een enorm stempel. Voor mij hoeft er voor de zomer niet meer besloten te worden. De Partij voor de Dieren vindt het een schoffering dat Koevermans in krant had verteld niet te komen.

Roel Vollebregt, die als directeur Nieuw Stadion namens Feyenoord de directeur is van het project voor de bouw van een nieuw stadion, zei niet op de kritiek te kunnen reageren. "Dat is niet aan mij". Hij vertelde dat iedereen vorige week klaar stond om naar het stadhuis te gaan. Maar dat kon op het laatste moment vanwege bedreigingen en intimidatie niet doorgaan. "Er is iets gebeurd in de tussentijd. Dat betreuren wij ook. Het is wat het nu is."

Van 50 miljoen naar 30 of toch 40 miljoen?

De laatste keer dat een delegatie van Feyenoord de gemeenteraad een update kwam geven, was in september 2020. Toen zei de club dat er, wat betreft het rondkrijgen van de financiering, nog grofweg vijftig miljoen nodig was. Nu negen maanden later was de vraag hoe groot het gat in de totale financiering precies is. Het antwoord: 30 miljoen euro. Maar er is een voorstel in de maak omdat als nog rond te krijgen, zei directeur stadion Feijenoord Jan van Merwijk. Er is een mogelijke deal met een grote partij die de horeca wil exploiteren.

Diverse raadsleden brachten nog even in herinnering dat er ook nog 10 miljoen aan financiering mis bij Vrienden aan de Maas (VadM). Directeur Jan van Merwijk benadrukte dat hij verwacht dat zij het bedrag uiteindelijk gewoon bij elkaar krijgen. Vooralsnog ziet Feyenoord dat niet als zijn probleem.

Bouwkosten

Naast de financiering zijn ook de bouwkosten nog altijd een heikel punt voor de voetbalclub om volmondig 'ja' te zeggen tegen het nieuwe stadion. Er is nog geen akkoord gesloten met de bouwbedrijven BAM en BESIX over de gegarandeerde bouwsom van 441 miljoen. En of dat er gaat komen is vanwege de sterk stijgende staalprijzen ook behoorlijk onzeker.

Volgens Roel Vollebregt wordt de hoogte van de bouwkosten pas in december van dit jaar duidelijk. Nu wordt gekeken hoe duur het allemaal wordt. 'Maar wat als de kosten van het stadion uiteindelijk toch te hoog zijn?', was de vraag vanuit de gemeenteraad. Dan zou volgens Vollebregt gekeken kunnen worden of bepaalde componenten van het stadion kunnen worden aangepast. Bijvoorbeeld geen gegoten beton, maar prefab delen. Ook kan uiteindelijk nog gekeken worden of het ontwerp kan worden aangepast, maar wel met behoud van kwaliteit en uitstraling was de toevoeging.

Duidelijk werd wel dat de grondkosten voor de gemeente nu al 6 miljoen euro duurder worden. Het bedrag is inmiddels opgelopen naar 66 mijoen. De landaanwinning wordt nu onderzocht en verder uitgewerkt. Gehoopt wordt dat in augustus alles is afgerond en dat dan snel met het project begonnen kan worden. De landaanwinning gaat een jaar duren. Als er uiteindelijk toch geen nieuw stadion komt, dan wordt de grond uiteindelijk een locatie voor woningbouw.

Herontwikkeling van de Kuip

Volgens Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas zijn de financiën voor de eerste fase op orde. Ook gaf de stichting uitleg over de herontwikkeling van de Kuip. Er is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de cultuurhistorie van het stadion en waarvoor het gebruikt kan worden in de toekomst. Zo zouden woningen bovenop de ring mogelijk zijn en op de locatie waar nu het Maasgebouw staat. Hier zou ook ruimte zijn voor binnensporten. Op een tweede locatie buiten de Kuip kan eventueel nog een binnensportaccomodatie kunnen komen. En het huidige veld leent zich voor een atletiekbaan.

Kant-en-klare ontwerpen voor de herontwikkeling van de Kuip zijn er nog niet. Het zijn alleen denkrichtingen, maar binnenkort kan wel met de eerste ontwerpen begonnen worden. Leefbaar Rotterdam en de Partij voor de Dieren wilden weten waarom Feyenoord nog niet vanaf 2020 jaarlijks anderhalf miljoen euro opzij heeft gezet voor de herontwikkeling van de Kuip. Volgens Jan de Jong van het stadion is met de gemeente afgesproken dat daar pas mee wordt gestart als de bouw van het nieuwe stadion ook begint. Nu wordt gedacht aan 2022 als het jaar waarop de eerste 1,5 miljoen voor de herontwikkeling van de Kuip apart wordt gezet.

Geen nieuwe stadion

Zowel Feyenoord als de Stichting gebiedsontwikkeling aan de Maas hebben vertrouwen dat Feyenoord City er uiteindelijk gaat komen. Toch wilden de raadsleden weten wat plan B is als het hele feest niet doorgaat. Rob de Jong van de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas gaat ervanuit dat dit tot vertraging zal leiden, omdat er dan een nieuw masterplan moet komen voor de locatie. Dat kost tijd. Het zal dan voornamelijk om woningbouw gaan.

