Beugelsdijk: 'Ik ben gewoon teleurgesteld dat je naam zo in de media komt'

Aan het einde van het seizoen kwam Beugelsdijk negatief in het nieuws toen de NOS bekend maakte dat er een speler in de Eredivisie bewust gele kaarten pakte en in verband werd gebracht met spotfixing. De naam van Beugelsdijk zong vrijwel direct rond op social media. Technisch directeur Henk van Stee sprak met Beugelsdijk en had geen enkele reden te twijfelen aan de integriteit van de robuuste verdediger.

Beugelsdijk vertelde intern al van niets te weten en baalt nog altijd dat zijn naam in verband werd gebracht met matchfixing. "Ja, het was verschrikkelijk toen ik dat hoorde. Ik heb nooit iets officieel gehoord of ben ook niet benaderd. Het is jammer dat je zo in de media komt. Tuurlijk zijn er op dit moment altijd mensen die er geintjes over maken, maar mensen maken altijd geintjes met mij'', grapt Beugelsdijk.

Beugelsdijk heeft het inmiddels afgesloten en speelde in de play-offs om Europees voetbal nog mee in de wedstrijd tegen Feyenoord. ''Ik weet dat het goed zit en heb niks te verbergen. Het is alleen jammer en ik ben ook teleurgesteld dat je naam zo in de media opduikt'', herhaalt Beugelsdijk nog een keer.

Beugelsdijk heeft bij Sparta een geweldig seizoen achter de rug. Met de achtste positie wist Sparta zich te plaatsen voor de play-offs. Beugelsdijk begon het seizoen nog als wisselspeler, maar groeide na de winterstop uit tot onomstreden basisspeler bij Sparta. ''Ik heb onwijs veel complimenten gehad en veel mensen in Den Haag zeiden tegen mij dat we het fantastisch hebben gedaan. Daar mogen we denk ik trots op zijn en dat ben ik ook. Ik denk dat het typisch Nederlands is dat de verwachtingen nu ook weer hoog zijn, maar je moet wel realistisch blijven'', aldus de oud-speler van FC Dordrecht en ADO Den Haag.

Beugelsdijk

Beugelsdijk werd vorig seizoen voor twee jaar overgenomen van ADO Den Haag. De voorbereiding maakte hij nog grotendeels mee met de ploeg uit de Hofstad. Nu maakt hij wel de hele voorbereiding van Sparta mee en dat ziet hij als iets positiefs. ''Hier was alles een tempo hoger. Kwalitatief, positiespel, fysiek, kracht en conditie. Ik kwam daar toch onder te zitten en langzaam ben ik daarbij gekomen en zodoende heb ik mijn wedstrijden kunnen spelen en hebben we een uitstekend seizoen gedraaid'', zegt Beugelsdijk.