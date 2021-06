Rotterdams woonbeleid volgens Verenigde Naties in strijd met rechten van de mens, gemeente noemt bevindingen onjuist en onvolledig

Vijf speciale rapporteurs van de Verenigde Naties vragen zich af of het Rotterdams woonbeleid in strijd is met de rechten van de mens. Ze richten zich vooral op de gevolgen van de Woonvisie voor Rotterdam-Zuid, waar in de Tweebosbuurt sociale woningbouw van wooncorporatie Vestia plaats moet maken voor vooral duurdere nieuwbouw.

De rapporteurs, onder leiding van de Noord-Amerikaanse professor en onderzoeker Khrisna Rajagopal, stellen dat de Rotterdamse aanpak en dan met name de Rotterdamwet en de Woonvisie te veel negatieve gevolgen heeft voor de bewoners. Zij vrezen vooral dat arme mensen, vaak inwoners met een migratieachtergrond, het slachtoffer van de plannen worden. Voor hen zou het wonen in Rotterdam onbetaalbaar worden. Ze zijn daarom gedwongen om een andere woning elders te zoeken. Internationale afspraken, onder meer over het recht op een fatsoenlijke en betaalbare woning zouden op die manier worden geschonden.

Daklozen

Het onderzoek vanuit de VN komt niet als een complete verrassing. Twee jaar geleden deed de organisatie al onderzoek naar het Nederlands beleid en de aanpak rondom daklozen.

De toenmalige rapporteur, Leilani Farha, kwam tijdens een bezoek aan Nederland in 2019 in contact met Rotterdammers uit de Tweebosbuurt en de Wielewaal. Ze hoorde hun verhalen aan.

De Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders en hun organisaties, verzamelde vervolgens informatie uit het Rotterdamse kamp. Farha ontving op het hoofdkwartier in Genève de documenten.

Haar opvolger Rajagopal ging met die informatie aan de slag. In april van dit jaar stuurde hij de bevindingen naar Nederland. Internationale correspondentie loopt via het ministerie van buitenlandse zaken. De gemeente Rotterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken formuleerden vervolgens een antwoord. De reactie was volgens Haagse bronnen ruim op tijd binnen bij de Verenigde Naties. Deze stond vrijdagmiddag echter nog niet bij het rapport op de website van de organisatie.

Feitelijke onjuistheden en onvolledige informatie'

De gemeente Rotterdam schrijft in een reactie: “Het onderzoek van de VN bestaat uit een analyse van gesprekken met bewoners en berichten uit de media. De gemeente Rotterdam, NPRZ en Vestia kunnen zich niet vinden in de analyse, omdat de vragen grotendeels zijn gebaseerd op feitelijke onjuistheden en onvolledige informatie. Alle partijen hebben zich met de beantwoording ingezet om een zorgvuldig en volledig beeld te geven, zodat er een basis is voor een constructieve dialoog op het gebied van het Rotterdamse woonbeleid en de werkwijze bij de vernieuwing van de Tweebosbuurt. Omdat we een dialoog willen en een feitelijke toelichting willen geven hebben we het Rijk gevraagd om de Nederlandse Mensenrechtenambassadeur Bahia Tahzib-Li (BZ) uit te nodigen een werkbezoek te brengen aan Rotterdam.”

Het bureau van de Verenigde Naties in Zwitserland was vrijdag niet bereikbaar voor een reactie.

Debat in de gemeenteraad

De politieke partijen SP, 50PLUS en Nida hebben om een debat in de Rotterdamse gemeenteraad. Dat dient donderdag. Wethouder Bas Kurvers van Wonen wil na dat debat verder inhoudelijk reageren op de kritiek vanuit de Verenigde Naties.