Forse eis tegen Rotterdamse veertiger die na een dollemansrit op Bergweg een voetganger doodreed

Een 47-jarige Rotterdammer heeft vrijdag bij het gerechtshof vijf jaar cel en een rijverbod van vijf jaar tegen zich horen eisen. De man reed eind juli 2018 op een zebrapad in Rotterdam een jongen van 19 dood. Vlak daarvoor had hij twee mensen met een bijl bedreigd. De eis is gelijk aan de straf die een rechter eerder oplegde. De verdachte was in beroep gegaan tegen de straf.

Het ongeval was op 31 juli 2018 op de kruising van de Bergweg met de Zwart Janstraat en de Rodenrijselaan. Uit een reconstructie ter plaatse bleek dat de bestuurder met een veel te hoge snelheid op het zebrapad afreed. Daar remde hij niet.



Een overstekende voetganger werd geschept en raakte zwaargewond. Een week later overleed hij in het ziekenhuis. Justitie: "Hij had zich ingeschreven voor de studie scheikunde aan de hogeschool in Rotterdam. Nu is hij weg. Verdachte heeft dit op zijn geweten, maar geeft de familie niet de antwoorden of het excuus dat ze graag zouden willen horen.”

Justitie vervolgt de man voor doodslag. Omdat hij fout op fout stapelde tijdens de dollemansrit door Rotterdam gaat het niet om een eenvoudig verkeersdelict. De man reed te hard, remde niet bij het zebrapad en had knipperende verkeerslichten waardoor hij rustig de kruising had moeten oprijden. “Door zo hard en agressief te rijden in de aanloop naar de kruising was het niet zozeer de vraag of de verdachte iemand zou raken, maar eerder hoeveel mensen”, aldus justitie.