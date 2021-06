Marwan Magroun fotografeert honderd vaders en kinderen op Vaderdag: 'Ik wil laten zien dat vaders waardig zijn'

“Een drukke dag, ja. Ik denk dat ik zondag toch wel zeker twaalf uur actief ben”, lacht Marwan Magroun. De fotograaf is al ruim twee jaar bezig met het project The Life of Fathers, waarbij hij vaders met een migratie-achtergrond zichtbaar wil maken. Volgens Magroun overheerst het beeld dat ze niet betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen. En dat klopt volgens hem niet.

Het idee voor een beeldproject kwam nadat zijn vrienden kinderen kregen. “De afgelopen tien jaar heb ik gezien hoe zij met de opvoeding van hun kinderen bezig waren. Dat ze als vader emotioneel zo betrokken zijn was nieuw voor mij. Zelf ben ik opgegroeid zonder vader, dus dit vond ik mooi om te zien. Die betrokkenheid heb ik toevallig gemist van mijn vaders kant. Met dit project ben ik eigenlijk ook een stukje pijn aan het helen.”

Mediamakers

Waar het idee dat biculturele vaders niet betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen vandaan komt? Magroun heeft wel een vermoeden. “Waarschijnlijk omdat er te weinig mediamakers zijn die in contact komen met biculturele vaders. Maar andersom ook; deze groep komt niet vaak in aanraking met beeldmakers. Daarnaast zijn er niet veel fotografen die op mij lijken.”

De honderd foto’s die op Vaderdag worden gemaakt noemt Marwan ‘een ode aan de vader’. Daarnaast wil de Rotterdamse fotograaf ook iets toevoegen aan de zichtbaarheid van vaders. “De traditionele rol van de werkende mannen met een gezin past niet meer in deze tijd. Ik wil laten zien dat vaders waardevol zijn. Elke vader voegt iets toe aan de opvoeding van zijn kind.”

De beeldmaker staat zondagochtend met z’n camera in de Amsterdamse Melkweg en daarna in de middag in Theater Zuidplein. “Hoe de dag eruit ziet? Het is heel netjes in blokken ingedeeld, dus iedereen weet wanneer die aan de beurt is. Daarna krijgen vaders en hun kind gelijk een print mee. Verder hoop ik dat er een goede sfeer is.” Een bestemming voor de honderd foto’s heeft Magroun nog niet. “Misschien een expositie of een boek, dat moet ik nog bedenken.”

Aan de volgende generatie Magroun, die er nog niet is, wil de fotograaf vooral een wijze les geven. “Ik wil mijn kinderen later meegeven dat ze waardig genoeg zijn. Als ze minnetjes hebben, dan kunnen ze er plusjes van maken. Zo kunnen ze er zelf een positieve draai aan geven.”

Hoe hij zelf later met zijn kroost op de foto wil staan? Na even nadenken: “Nou, ik hoop dat ik dan veel trots uitstraal. En oprechtheid. En liefde.”