Joyce maakt eten voor ouderen om eenzaamheid in de wijk te bestrijden: 'Ze worden blij door een praatje'

Ze wordt ook wel de moeder van de wijk genoemd: Joyce de Lima. De weldoener woont in Zuidwijk en heeft een passie voor koken. Hele dagen staat ze in de keuken. Niet voor zichzelf, maar voor anderen. Joyce deelt deze roeping nu met leerlingen van het vakcollege Zuidrand. “Ik leer ze om meer smaak aan het eten te geven.”

Eerder werkte Joyce 31 jaar in de zorg, tot ze werd afgekeurd. Maar stilzitten kan ze niet en de zorg zit nog steeds in haar hart. Tegenwoordig is ze zeven dagen per week bezig met vrijwilligerswerk in de wijk. Zo is ze actief voor de speeltuin, maar ook voor het vakcollege Zuidrand. Elke donderdag staat ze vanaf 11:00 uur in de keuken.

De pot schaft rijst, gehaktballen en groente. Stagiair Diem maakt de jus voor de gehaktballen. Het geheime recept voor een smaakvolle jus is kippenbouillonpoeder. “Ik vind het leuk dat iemand uit de wijk ons helpt", vindt Diem. Na het koken helpt hij ook met het bezorgen van de maaltijden. “Ik vind het leuk om mensen blij te zien worden van mijn eigen gerechten. Niet iedereen heeft iemand om voor te koken."

Maaltijden voor eenzame ouderen

In maart van dit jaar bedachten twee leerlingen een plan om te gaan koken voor eenzame ouderen. Ze begonnen met tien maaltijden per dag voor ouderen in Ridderkerk. Nu worden negentig bakjes met maaltijden gevuld voor deze groep. Verschillende wijken in de regio worden bedient waaronder Zuidwijk. Vandaag wordt de duizendste maaltijd uitgedeeld.

Volgens Joyce is eenzaamheid onder ouderen een groot probleem in de wijk. Eten is dan ook een mooi middel om de verbinding op te zoeken. “We maken ook een praatje met de ouderen en dan zie je dat ze blij worden.”

Lichtpunt in de week

Mevrouw Borst woont alleen en krijgt de duizendste maaltijd van wethouder Richard Moti. De donderdag is een lichtpunt voor haar in de week. “Ik kijk ernaar uit", zegt ze. Het belangrijkste voor haar is dat er een praatje wordt gemaakt en interesse getoond wordt.

De dankbaarheid van mevrouw Borst geeft Joyce de energie om door te gaan met koken voor de wijk. "Ik bid elke dag om dit nog vele jaren te doen."