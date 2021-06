Aboutaleb: Rotterdam komt met tientallen mobiele flitsers en gaat illegale 'coronabouwsels' horeca mogelijk legaliseren

Burgemeester Ahmed Aboutaleb was vrijdag een uur te gast bij Rijnmond.nl. Een aantal inwoners van zijn stad kon persoonlijk een vraag stellen. Ook de persconferentie waarin het kabinet versoepelingen van vrijwel alle coronamaatregelen aankondigde, kwam aan bod. De versoepelingen, en dan vooral het schrappen van de avondklok, zijn inmiddels goed merkbaar. Mensen gaan weer meer de straat op en dat levert nogal eens klachten op, erkende Aboutaleb. "We delen elke dag tientallen boetes uit en er zijn een paar plekken die voor jongeren aantrekkelijk zijn, toeterend met auto's en harde muziek makend. Maar het is geen Rotterdams fenomeen. Dat hoor ik van al mijn collega's."

'Jongeren maken een beetje verdoofd door lachgas de buurt het leven zuur'

De burgemeester doelt op Den Haag, Noordwijk en Zandvoort waar het deze week flink uit de hand is gelopen. Hij zegt begrip te hebben dat mensen uitgelaten zijn en wil daar ook ruimte voor laten. "Maar als dat overgaat in nachtelijke overlast, dan is optreden nodig, vindt hij. "Ik heb afgelopen weekeinde de politie nog persoonlijk gevraagd om een aantal plekken in de nacht, parkeerplekken af te sluiten. Daar parkeerden jonge mensen, toverden lachgasflessen tevoorschijn om met hele harde muziek een beetje verdoofd de buurt het leven zuur te maken."

Daar grijpt hij op in, zegt hij. En hoewel de politie niet overal kan zijn, heeft de gemeente genoeg middelen om actie te ondernemen. "Wethouder Bokhove en ik hebben ook een nieuwe notitie in voorbereiding die over een paar weken verschijnt." Er zullen in de stad tientallen mobiele flitsapparaten komen die hardrijders op heterdaad moeten betrappen. "Het aardige van die apparaten is dat het geen vaste apparaten zijn. Je weet dus nooit waar ze kunnen opduiken."

Bokhove gaat verder op een aantal plekken de wegsituatie wijzigen. "Het gaat om wegen die uitnodigen om hard te rijden. Daar willen we de snelheid eruit halen, belooft Aboutaleb.

Bekijk het gesprek met Aboutaleb over geluidsoverlast in de stad

Een inwoner van de binnenstad vroeg de burgemeester of er actie gaat komen vanuit de gemeente tegen de overlast op het Schouwburgplein. De plek is van iedereen, vindt de burgemeester. Dus ook van jongeren en ander uitgaanspubliek. Volgens hem gaat het grofweg om het gebied tussen de Meent en de West-Kruiskade. "Het is een plek waar mensen zien en gezien willen worden."

Dus een beetje flexibiliteit is nodig als je in de stad wilt wonen. Maar, ingegrepen wordt er, bijvoorbeeld door wegen af te sluiten in de strijd tegen de luidruchtige patserbakken zoals vorig jaar gebeurde met de Meent, de Wilhelminapier en de boulevard in Nesselande. "En we gaan binnenkort het Scheepvaartkwartier onder handen nemen. We gaan dus ook heel ver."

Het terras van NRC een kwartier na opening van de terrassen | Foto: Rijnmond

Legaliseren van de coronabouwsels in de horeca

Een vraag van Geert Limburg, eigenaar van café Ollie aan de Rodenrijselaan, luidde een nieuwe belofte van de burgemeester in. Limburg vroeg Aboutaleb om een gunst: of hij zijn illegale terrasoverkapping tot na het terrasseizoen mocht houden. De horecaondernemer bouwde de overkapping toen hij na de eerste lockdown weer open mocht en het begon te regenen.

Het gaat volgens hem om een door bouwtechnische experts goedgekeurde constructie die hij zelf bouwde. Zonder vergunning, moet hij toegeven. "Die overkapping is eigenlijk mijn reddingsboei geweest in deze tijden. Iedereen moest buiten blijven. En nu zitten mensen nog steeds heel lekker onder dat dak als het regent. De mensen gaan daardoor niet weg", zei Limburg. "Ik weet heel goed dat het niet mag. Ik heb het gewoon gedaan, ik heb geanticipeerd op de situatie. Het ding staat er nog en eigenlijk, ik moet hem afbreken, wil ik vragen of hij tot medio oktober kan blijven als het terrasseizoen afloopt."

Ahmed Aboutaleb over de coronabouwsels van de horeca

Sprankje hoop om horeca uit de rode cijfers te helpen

Hoewel het nu snel gaat met de versoepeling van de coronamaatregelen, is de horeca nog lang niet uit de rode cijfers. Dat begrijpt ook burgemeester Aboutaleb. Volgens hem heeft hij in de afgelopen maanden al veel horeca-uitbreidingen oogluikend toegestaan om de ondernemers een handje te helpen. Mogelijk mag een aantal van die bouwsels blijven.

"Ik kijk naar een aantal uitbreidingen de komende tijden, eventueel in overleg met wethouder Said Kasmi en met bewoners, welke misschien permanent kunnen blijven staan. Niet alles, maar een aantal dingen kan misschien blijven staan. Dat betekent wel dat we het moeten gaan legaliseren."