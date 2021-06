Gemeente Rotterdam gaat illegale 'coronabouwsels' van de horeca mogelijk legaliseren

Burgemeester Ahmed Aboutaleb was vrijdag een uur te gast bij Rijnmond.nl. Hij kreeg van Geert Limburg, eigenaar van café Ollie aan de Rodenrijselaan de vraag of hij zijn illegale terrasoverkapping tot na het terrasseizoen mocht houden. Limburg bouwde de overkapping toen hij na de eerste lockdown weer open mocht en het begon te regenen.

Het gaat volgens hem door een door bouwtechnische experts goedgekeurde constructie, die hij zelf bouwde. Zonder vergunning, moet hij toegeven. "Die overkapping is eigenlijk mijn reddingsboei geweest in deze tijden. Iedereen moest buiten blijven. En nu zitten mensen nog steeds heel lekker onder dat dak als het regent. De mensen gaan daardoor niet weg", zei Limburg. "Ik weet heel goed dat het niet mag. Ik heb het gewoon gedaan, ik heb geanticipeerd op de situatie. Het ding staat er nog en eigenlijk, ik moet hem afbreken, wil ik vragen of hij tot medio oktober kan blijven als het terrasseizoen afloopt."

Sprankje hoop om horeca uit de rode cijfers te helpen

Hoewel het nu snel gaat met de versoepeling van de coronamaatregelen, is de horeca nog lang niet uit de rode cijfers. Dat begrijpt ook burgemeester Aboutaleb. Volgens hem heeft hij in de afgelopen maanden al veel horeca-uitbreidingen oogluikend toegestaan om de ondernemers een handje te helpen. Mogelijk mag een aantal van die bouwsels blijven.

"Ik kijk naar een aantal uitbreidingen de komende tijden, eventueel in overleg met wethouder Said Kasmi en met bewoners, welke misschien permanent kunnen blijven staan. Niet alles, maar een aantal dingen kan misschien blijven staan. Dat betekent wel dat we het moeten gaan legaliseren."