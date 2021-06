Bronzen deur op de Wilhelminapier is één en al symboliek: 'Het kunstwerk herinnert ons eraan dat migratie van alle tijden is'

Drie miljoen landverhuizers vertrokken ruim honderd jaar vanuit Rotterdam naar de andere kant van de wereld. Ze gingen naar Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland op zoek naar een nieuwe toekomst.

In Rotterdam-Katendrecht wordt druk gewerkt aan een Landverhuizersmuseum, in de Fenixloods. Het museum gaat pas in 2024 open, maar een van de eerste objecten is nu al te bewonderen, op de kop van de Wilhelminapier: een gigantische bronzen deur: de ingang naar die nieuwe wereld.

Nieuw leven

"Bezoekers van de stad kunnen er letterlijk doorheen lopen", zegt Anne Kremers, directeur van het museum. De deur verwijst naar de Maas, de zee en uiteindelijk naar de Atlantische oversteek. Het biedt perspectief op nieuw leven."

Symboliek

Maar dat is niet alles. De symboliek gaat verder. "Als je van de andere kant kijkt, lijkt de deur gesloten", zegt Kremers. "Het zet ons aan het denken en herinnert ons eraan dat migratie van alle tijden is, maar dat het niet voor iedereen is weggelegd om elders een nieuw leven te beginnen. Soms blijft de gesloten als je je beweegt over landsgrenzen."

De deur is gemaakt door een Britse kunstenaar Gavin Turk. L’Âge d’Or zoals het kunst werk heet, vormt een bijzonder duo met 'Lost Luggage', een ander kunstwerk op de kop van de Wilhelminapier. "Ze markeren deze plek en de geschiedenis van deze plek", zegt Kremers.

Burgemeester Aboutaleb onthult het kunstwerk officieel op zondag 20 juni, op Wereldvluchtelingendag.