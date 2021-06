Drie Rotterdammers aangehouden voor poging liquidatie Amstelveen

De politie heeft in totaal vier verdachten aangehouden voor een een poging tot liquidatie op 16 maart 2019 in Amstelveen. Drie van hen komen uit Rotterdam, de vierde uit Zoetermeer. Ze zijn tussen 27 en 42 jaar oud.

Op de bewuste dag in 2019 werd de auto van een man onder vuur genomen door twee mannen die meteen wegvluchtten in een auto die vermoedelijk gestolen was en voorzien van een vals kenteken. Het slachtoffer en zijn 17-jarige dochter raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachten probeerden ook de ex-vrouw van het slachtoffer te beschieten, maar het wapen weigerde.

Uit onderzoek blijkt dat de aanslag een afrekening in het criminele circuit moet zijn geweest. Bij een van van de verdachten trof de politie tijdens de aanhouding een vuurwapen en een patroonhouder met munitie aan.

Boterhamzakjes met cocaïne

Tijdens de doorzoeking van de woningen van de verdachten is verder beslag gelegd op enkele tientallen mobiele telefoons, een computer, scherpe patronen, drie boterhamzakjes met in totaal 250 gram cocaïne, een duur horloge en een paar duizend euro aan contact geld.

De verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam.