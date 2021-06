Luis Tavares geniet van sparsessie met Olympisch kampioen en blikt vooruit op GLORY 78: 'Doel is heel blijven tot 17 juli'

Tavares noemt zijn sparringspartner van vrijdagavond, Olympisch kampioen La Cruz dus, de 'crème de la crème'. "Het is wel leuk om me met de top van de bokswereld te meten. Die jongen straalt een enorme rust uit in zijn spel, het ziet er allemaal soepel uit wat hij doet. Daar kan ik echt wel wat van leren als kickbokser. Bij het kickboksen is alles toch meer beuken. Als je daar je rust kunt bewaren, zie je stoten en technieken aankomen. Dan kun je daar makkelijk op counteren."

Tekst gaat verder onder de tweet.

Mogelijk kan Tavares zijn ervaringen met La Cruz over een maandje meteen gebruiken. Op 17 juli bokst hij in een titel eliminatie gevecht tegen de Litouwer Sergej Maslobojev, tijdens GLORY 78 in Rotterdam Ahoy. Een thuiswedstrijd voor Tavares, die bij winst later dit jaar "eindelijk voor de titel mag vechten."

Risico

Met het gevecht over een maand neemt Tavares wel een risico. Want ook als hij niet tegen Maslobojev had gebokst, had hij voor de titel mogen vechten. En als de Rotterdammer op 17 juli van de Litouwer verliest, is hij die kans voor nu kwijt. Waarom neemt hij dat risico? "Anders had het zomaar gekund dat ik weer een jaar aan de kant had gezeten. Aangezien dat door de coronacrisis vorig jaar ook al zo was had ik daar echt geen zin in."

Tekst gaat verder onder de video.

"Dus ik neem nu wel een risico, maar het hoort er allemaal bij. Als je de beste wil zijn moet je de besten verslaan. Ik sta nu in de top vier, dat zijn allemaal goede jongens. Linksom of rechtsom ga je ze toch wel een keer tegen komen."

Begin dit jaar won Tavares tijdens GLORY 77, eveneens in Rotterdam Ahoy, nog van de Surinaamse Donegi Abena. Toen won de Rotterdammer op basis van een jurybeslissing.

De tegenstander op 17 juli, de Litouwer Maslobojev dus, noemt Tavares 'een hele goede vechter'. "Het is een hele degelijke technische jongen. Hij is wel wat stijfjes, daar liggen mijn kansen. Wat ik nu nog moet doen? Ik ben al lekker bezig. We hebben echt stappen gemaakt. Mijn doel is nu gewoon heel blijven tot 17 juli."