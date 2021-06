Pleinen vol spelende kinderen tijdens 25-jarig bestaan Thuis op Straat: 'Ze nemen leuke spelletjes mee'

Boven een vuurkorf maken twee jongedames popcorn. Giechelend horen ze aan hoe hun maiskorrels ontpoppen tot volwaardige popcorn. Even verderop staat een luchtkasteel voor een vijftal kinderen te fungeren als springkussen. Het Ganzerikplein bestaat daarnaast uit een voetbalveldje waar een groepje kinderen tegen een bal aan trapt.

Zo ziet TOS-oprichter Ton Huiskens het plein het liefst: met spelende kinderen. Huiskens begon in 1996 met een duidelijke missie: "We zochten destijds naar een manier om op meer plekken in de stad te zorgen dat de pleinen een beetje ontspannen. Het was toen een tijd waarin de drugsoverlast nogal sterk was daar. Dan kun je daar wel BOA's op afsturen, maar als die dan weg zijn, verandert er niet echt iets", vertelt hij.

"Wat we zochten was een oplossing om de pleinen gezelliger te maken." Dat kan volgens de oprichter het beste met de jongeren zelf. "Zo gingen we aan de slag met de jongeren die er wat van wilden maken." Zo ging TOS in 1996 van start in de Rotterdamse wijken Hillesluis en het Nieuwe Westen. Inmiddels zijn ze ook actief in de gebieden Centrum, Charlois, Delfshaven, Hillegersberg-Schiebroek, Kralingen-Crooswijk en Noord.

Kinderen schaken op het Van Bijnkershoekplein in Schiebroek | Foto: Rijnmond

'Fijn als ze gezien worden'

Bij het Van Bijnkershoekplein zit een groepje kinderen om een schaakbord. Een van de kinderen neemt het op tegen iemand met een blauw TOS-shirt aan. Daaraan zijn de begeleiders te herkennen. Bij de organisatie zijn ook een aantal professionals in dienst.

Op het plein is ook Larissa Goedal aan het knutselen met een aantal kinderen. "In een wijk waar eigenlijk niet zoveel is, moeten wij ervoor zorgen dat er wat te doen is. En ik heb dan de meiden altijd naast me", vertelt Larissa.

Zij focust zich vooral op de meiden in de buurt. "Voor hun is het altijd fijn dat ze weten dat ze gezien worden. En dat ze het gevoel hebben dat wij weten dat ze er zijn. Ik denk dat dat nogal eens vergeten wordt." Daarnaast is er volgens Larissa nog iets anders dat hen wordt bijgebracht: "We vinden het heel belangrijk dat ze weten dat een man niet beter is dan een vrouw en dat we allemaal gelijk zijn."

Drie meiden maken op het Ganzerikplein popcorn boven een vuurkorf | Foto: Rijnmond

Kinderen blij met TOS

De meiden die hun popcorn inmiddels op hebben, zeggen blij te zijn met TOS. "Ik vind TOS wel leuk en ik vind het leuk dat ze dit doen om kinderen te vermaken. Ze komen best wel vaak en nemen hele leuke spelletjes mee. Ik vind ze altijd heel aardig en ze zijn altijd heel erg blij", zegt een van de meiden.

Dat ze bij TOS altijd blij zijn, wordt bevestigd door directeur Peter Steenbergen. Hij kijkt met een glimlach terug op een succesvolle periode. "Het succes van TOS is eigenlijk 25 jaar lang altijd in de buurt zijn op die momenten dat kinderen, tieners en jongeren gebruik maken van de buitenruimte. Wij helpen ze een beetje bij het met elkaar omgaan en zorgen dat ze leuke activiteiten kunnen doen, zonder dat ze al te veel last hebben van elkaar".