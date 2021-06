Sparta-doelman Coremans klaar voor strijd onder de lat: 'Doel is altijd om eerste keeper te worden, ook dit jaar'

Toen Sparta ruim twee jaar geleden promoveerde naar de eredivisie, was doelman Tim Coremans een van de uitblinkers. Maar daarna werd alles anders. Mede door een zware blessure stond Coremans al anderhalf jaar niet meer onder de lat bij Sparta. Nu is hij terug, en met vertrouwen: "Het doel is altijd om eerste keeper te worden. Ook dit jaar."