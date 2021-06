Opnieuw bekeuringen voor lawaaiige Rotterdamse bestuurders

De controle was op de Prins Alexanderlaan bij metrostation Graskruid en later op de avond was de President Rooseveltweg aan de beurt.

Er zijn zeven mensen aangehouden. Vijf van hen waren onder invloed van drugs, een persoon reed met een ingenomen rijbewijs en er was er nog een die een boete van 359 euro had openstaan.

Het is de tweede controle in een week waarin de politie overlastgevende automobilisten in de stad aanpakt. Donderdag stond de Siciliëboulevard in Rotterdam-Nesselande op het programma. Daar werden 45 boetes uitgedeeld.