Extra trainingen van Errol Esajas hielpen EK-ster Denzel Dumfries: 'Het belangrijkste is dat ik hem los heb gemaakt'

Esajas werkt al lang met topsporters en had in het verleden onder anderen top-basketballer Francisco Elson en tennissers Raemon Sluiter en Kiki Bertens onder zijn hoede. De laatste jaren sluiten ook steeds meer voetballers zich aan bij zijn centrum in Rotterdam-Zuid.

Via neefje Daniël kwam Esajas in contact met Dumfries. De twee hadden in het verleden samen gevoetbald bij Barendrecht. Esajas, zelf vroeger atleet en al lang coach in allerlei takken van sport, zag gelijk waar Dumfries zich kon verbeteren. "Het zijn ook zijn eigen woorden dat hij gewoon te veel krachttraining had gedaan. Daardoor ging zijn loopvermogen achteruit en ging hij minder presteren", vertelt Esajas.

Nu ziet Esajas in het spel van de rechtsback van Oranje dingen terug, die hij hem zelf heeft aangeleerd. "Dan hebben we het over het anticiperen na een actie, zijn loopvermogen en zijn atletisch vermogen. Iedereen heeft het altijd over zijn harde voet, maar niemand heeft het over zijn atletisch vermogen. Dat maakt hem zo goed, vergeleken met een ander."

"Het belangrijkste is dat ik hem los heb gemaakt", vervolgt Esajas. "Ik vergelijk het met Erling Haaland van Borussia Dortmund. Hij is een oud-verspringer en is ondanks zijn lengte echt een atleet. Met Denzel hebben we oefeningen gedaan voor coördinatie en lenigheid. Dan komt het lichaam los en kan hij rennen."

Aandacht voor loopvermogen

Esajas vindt dat er in de voetbalwereld te weinig aandacht is voor het loopvermogen van spelers. "Voetbal is een loopsport. Je moet 10 kilometer in een wedstrijd kunnen lopen. De trend is tegenwoordig om heel veel in het krachthonk te zitten, maar volgens mij moet je veelzijdig ontwikkeld raken en moet je veel lopen en bewegen."

Tekst gaat verder onder de video.

Bij Nederlandse clubs wordt volgens Esajas vaak huiverig gekeken naar spelers die buiten de club om toch extra oefeningen doen bij een speciale trainer. "De clubs hebben vaak niet de specialisten. Ajax heeft Troy Douglas, een voormalig sprinter, die bijvoorbeeld intensief met Matthijs de Ligt gewerkt heeft. Andere clubs hebben dat niet. Ze staan er niet positief in en dat begrijp ik best wel. Maar ik zou zeggen: ga informeren of kijken als je de kennis niet in huis hebt. PSV en sc Heerenveen zijn hier wel eens geweest om te kijken wat we precies met Denzel doen en dat vind ik positief."

Opvallend genoeg ligt het Sport Performance Centre Rijnmond, dat Esajas zelf oprichtte, op steenworp afstand van De Kuip. In het verleden trainden spelers van Feyenoord ook wel bij Esajas, maar de club stond dat eigenlijk niet toe. "Ik heb weleens een paar gesprekken gevoerd met mensen van Feyenoord, maar die vonden het niet nodig. Omdat ze dat zelf konden bieden. Jan-Arie van der Heijden trainde hier wel en in het kampioensjaar van Feyenoord had hij er erg veel profijt van. Hij werd zelfs gekscherend Jan-Scharie genoemd. Maar ook toen zijn ze nooit komen kijken, dus ik verwacht niet dat Feyenoord met mij zou willen samenwerken."

Ook Sparta toonde nooit interesse. "Ik heb weleens gesproken met Henk Fraser, maar blijkbaar vinden ze het niet belangrijk", aldus Esajas.

Tekst gaat verder onder het hele interview met Errol Esajas.

Focus op de sprint

Esajas is trots op de prestaties van Denzel Dumfries tijdens dit EK, maar kijkt niet als een Oranje-supporter. "Ik ben gefocust op Denzel. Ik zeg altijd: ik heb geen verstand van voetbal, hockey of tennis, maar alleen van atletiek. Ga me dan ook niet vragen hoe hij tactisch moet spelen. Daar bemoei ik me niet mee, omdat ik daar geen verstand van heb. Maar ik kijk bijvoorbeeld wel of hij een bepaalde sprint had kunnen winnen. Daar ben ik op gefocust."

De handen van Esajas jeuken weleens als hij sommige voetballers ziet lopen. Bijvoorbeeld de spits van het Nederlands elftal, Wout Weghorst. "Ik erger me verschrikkelijk. Ik zie dat er veel meer uit te halen valt, puur in het bewegen. Daarom geniet ik van bijvoorbeeld Frenkie de Jong. Dat is net een elastiek. Zo moet een voetballer spelen vind ik", besluit de performancetrainer.