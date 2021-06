Feyenoorders Malacia en Geertruida in voorselectie Curaçao voor Gold Cup, Haps op de lijst bij Suriname

Tyrell Malacia en Lutsharel Geertruida maken deel uit van de voorselectie van Curaçao voor de CONCACAF Gold Cup. Beide Feyenoord-verdedigers kwamen afgelopen jaren al meerdere keren uit voor jeugdelftallen van Oranje. Of ze daarom daadwerkelijk voor Curaçao uit willen komen, is nog onduidelijk.

Zo was Malacia op het afgelopen EK nog de linksback van Jong Oranje. Ook Geertruida behoorde in eerste instantie tot die selectie, maar hij moest de kwart en halve finale vanwege een operatie aan zijn knie aan zich voorbij laten gaan.

Guus Hiddink, de bondscoach van Curaçao, heeft ook oud-jeugdspeler van Feyenoord Tahith Chong en voormalig Sparta-verdediger Sherel Floranus op zijn lijst staan. Verder bestaat de voorselectie uit onder anderen Vurnon Anita, Riechedly Bazoer en Joshua Brenet.

Bij Suriname, dat eerder deze maand nog werd uitgeschakeld voor het WK, staan onder anderen Ridgeciano Haps en oud-Feyenoorders Diego Biseswar, Kelvin Leerdam en Mitchell te Vrede op de lijst van bondscoach en eveneens oud-Feyenoorder Dean Gorré.

De Gold Cup is het belangrijkste toernooi voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied. Voor Curaçao begint het toernooi op 10 juli met een wedstrijd tegen El Salvador. Suriname speelt drie dagen later tegen Jamaica.

Gevolgen voor Feyenoord?

Het is nog niet bekend of Feyenoorders Malacia, Geertruida en Haps de definitieve selecties van Curaçao en Suriname halen en of ze überhaupt acte de présence zullen geven op de Gold Cup. Doen ze dat wel, missen ze mogelijk de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen bij Feyenoord. De Rotterdammers spelen op 22 juli al in de tweede voorronde van de Conference League tegen FK Decic uit Montenegro of FC Drita uit Kosovo.

Suriname speelt op 21 juli de derde groepswedstrijd, Curaçao doet dat twee dagen eerder. De finale van de Gold Cup is uiteindelijk op 2 augustus, een kleine twee weken voor de start van de eredivisie.