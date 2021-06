Natuur en historie op de Midden-Delfland Dag: 'Wij laten zien wat voor moois dit gebied heeft'

Jaarlijks wordt in Schipluiden de Midden-Delfland Dag georganiseerd. Bezoekers moesten er vanwege corona een jaar langer op wachten, maar zaterdag was het weer zover en kon het publiek de natuur die Midden-Delfland rijk is ervaren.

"Wij willen mensen laten zien wat voor moois dit gebied te bieden heeft, zoals natuur, cultuurhistorie en boerderijen", vertelt Heleen Paalvast van de Midden-Delfland Vereniging. Bezoekers zijn welkom op verschillende locaties, zoals speelpolder Het WIJland en de Boshoek in Schiedam, maar ook de Groene Raat, eveneens in Schiedam.

Beheerder van de Groene Raat Jeroen Verboom legt uit: "We hebben hier verschillende voorbeeldtuinen liggen. Je kunt denken aan een rozentuin, een rotstuin, maar ook een moestuin. Dit is eigenlijk aangelegd voor mensen om een idee te krijgen wat ze in hun tuin kunnen doen en hoe dat eruit komt te zien."

Bij milieucentrum NME, dat naast de Groene Raat ligt, kunnen mensen een kijkje nemen. Manja van de Plasse vertelt over een van de activiteiten die kinderen kunnen doen: het bekijken van slootdiertjes. "Dan gaan we bekijken of de sloot gezond is voor deze slootdieren. Of niet, en wat we daarvan kunnen leren."

Melken en boter schudden

Bij Belevenisboerderij Schieveen kunnen kinderen koeien leren melken, boter schudden, pesto maken en wildplukken. "Als je room lang schudt in een potje krijg je boter. Als je ziet dat je van een grondstof een product kunt maken, krijg je ook meer een gevoel wat het kost en hoeveel moeite het kost om onze voeding te produceren."

Volgens Van de Plasse kunnen bezoekers zich de gehele dag vermaken, maar een ding mogen ze niet missen: het Beleefpad. "Dat is heel leuk met kinderen om te doen, omdat er allerlei activiteiten onderweg te doen zijn. Uiteindelijk om je dan in de Speelpolder terecht."

Ook fietsliefhebbers komen op de Midden-Delfland Dag aan hun trekken, want die kunnen een nieuwe fietsroute volgen. Heleen Paalvast van de Midden-Delfland Vereniging legt uit: "Drie vrijwilligers hebben een route gemaakt en gaan langs sporen van het verleden. Dus pak je fiets en spring er op."