RIVM: 70 nieuwe coronabesmettingen in de regio, daling zet door

De afgelopen 24 uur heeft het RIVM 70 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in onze regio. Het zevendaagse gemiddelde komt nu uit op 111. De daling van de afgelopen periode zet daarmee door. Naast de afname onder de besmettingen is er de afgelopen 24 uur niemand overleden aan het coronavirus. Wel werden twee mensen opgenomen in het ziekenhuis.