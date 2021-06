Regiorensters spelen geen rol van betekenis op NK wielrennen: 'Het is niet mijn favoriete rondje'

Amy Pieters heeft zaterdagmiddag het NK wielrennen bij de vrouwen gewonnen. De 30-jarige renster van SD Worx toonde zich met overmacht de sterkste vanuit een kopgroep van zes. Demi Vollering, Lucinda Brand en Chantal van den Broek-Blaak kwamen minuten later over de streep. Alleen Vollering eindigde met een negende plek in de top tien.