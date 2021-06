Het mag weer! Naar deze festivals kun je dit seizoen toe

Vanaf 30 juni zijn evenementen weer toegestaan. Hierbij is 100 procent van de capaciteit toegestaan en mogen bezoekers de anderhalve meter afstand loslaten. Wel moeten bezoekers van een evenement een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Dat kan via de app of site van CoronaCheck. Daarbij kun je een coronatoegangsbewijs aanmaken met bijvoorbeeld een negatieve testuitslag van maximaal 40 uur oud, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs van maximaal zes maanden oud.

In de regio Rijnmond gaan onderstaande festivals door:



North Sea Round Town

24 juni t/m 1 juli - Rotterdam

Het NN North Sea Jazz Festival kan dit jaar vanwege corona niet worden georganiseerd, daarom wordt North Sea Jazz eenmalig in Rotterdam georganiseerd. Het North Sea Round Town, het fringe festival van North Sea Jazz, heeft een zomers muziekprogramma op verschillende locaties in de stad. Zo zijn er buurtconcerten van onder andere Call Me Jo. Daarnaast staat harpist Lavinia Meijer op de planken in LantarenVenster en is de band Alternate Takes te zien in Bird. De overige shows zijn zowel in de buitenlucht als op jazzpodia en cafés te vinden.

Rotterdam Art Week

30 juni t/m 4 juli - Rotterdam

Tijdens de Rotterdam Art Week zijn er speciale openingen en tentoonstellingen in musea. Zo zijn er meerdere exposities in de Kunsthal Rotterdam. Daarnaast zijn er exposities als het gaat om architectuur en design, zoals bij designbeurs OBJECT in het HAKA-gebouw. Verder is in het Huis van de Fotografie de expositie het Zoete leven te bezoeken, dat facetten van de menselijke emotie belicht.



North Sea Jazz Downtown

9 juli t/m 11 juli - Rotterdam

Het NN North Sea Jazz zal onder de naam North Sea Jazz Downtown op vier verschillende locaties staan in Rotterdam. Zo staat Trijntje Oosterhuis op het RTM Stage in Ahoy Rotterdam waar ze muziek van Burt Bacharach ten gehore brengt. Daarnaast geeft saxofonist Rik van den Bergh dat weekend een optreden in LantarenVenster. Verder brengt de Belgische singer-songwriter Selah Sue haar muzikaliteit ten gehore in RTM Stage van Ahoy Rotterdam.

Under the Bridge Festival

10 juli - Spijkenisse

Op het festivalterrein van de American Football Club The scouts zal in Spijkenisse op 10 juli het Under the Bridge Festival plaatsvinden op het Tennispad. Bezoekers kunnen onder andere genieten van Rowan Clark, Benny Rodrigues en Jayh. De organisatie adviseert iedereen om met de fiets of met het OV te komen.



Big Rivers Festival / Back to the Rivers 2021

16 t/m 18 juli - Dordrecht

In Dordrecht zullen in het weekend van 16, 17 en 18 juli bluesrockband DeWolff, rapper Typhoon en zangeres Eefje de Visser te zien zijn. De optreden, die vanaf een podiumschip worden opgevoerd, zijn vanaf de Energiekade te zien, of vanaf een boot.

Eedere editie van Big Rivers | Foto: Rijnmond

Delfshaven Festival

16 juli t/m 8 augustus - Rotterdam

Het Delfshaven Festival staat in het teken van kunst en cultuur. Bezoekers kunnen kennis maken met bewoners, kunstenaars, muzikanten en ondernemers van Delfshaven. In deze vier weken zijn er exposities, rondleidingen en live optredens. Op 18 juli zijn er op het Piet Heynplein optreden van de bewoners uit de wijk en Rotterdam. Verder van 1 mei tot 31 december de expositie Pilgrim Fathers te bezoeken in de Pelgrimvaderskerk, waar het verhaal van pelgrims uit Delfshaven verteld wordt.

Energy Festival

20 en 21 juli - Dordrecht

Op de Energiekade in Dordrecht worden op 20 en 21 juli concerten gegeven door Orkest Moesika en de Popschoolbands. Daarnaast treden ook de danscursisten op van ToBe.

Modular Festival - Rotterdam

31 juli 2021 - Rotterdam

Voor liefhebbers van electronic music kunnen los op het Modular Festival op het Keile District. Op het terrein aan de Vierhavenstraat in Rotterdam staan op 31 juli onder ander Carista, Mama Snake en Suze Ijo.





Roffa Mon Amour

04 – 15 aug. 2021 - Rotterdam

Dit 12-daagse filmfestival vindt alweer voor de negende keer plaats. Naast films is er ook een Summerschool en vinden er screenings plaats. Hou voor data en locaties de website in de gaten.

https://roffamonamour.com/





Crazy Sexy Cool Festival

07 aug. 2021 - Rotterdam



Thema van dit festival in het Rotterdamse Zuiderpark is American Dream. Grote namen die er optreden: Broederliefde, Snelle & De Lieve Jongens en The Partysquad.

https://www.crazysexycoolfestival.nl/





Blijdorp Festival

07 aug. 2021 - Rotterdam

Music, art and happiness wordt het publiek beloofd van dit festival in het Roel Langerakpark in Rotterdam. Hou de website in de gaten voor de line-up van dit jaar.

https://www.blijdorpfestival.nl/

Blijdorpfestival (archieffoto) | Foto: Rijnmond







O. Festival

23 - 29 aug. 2021 - Rotterdam

Op verschillende locaties in Rotterdam kunnen liefhebbers van theater en muziek naar verschillende voorstellingen. Zo is er een muzikale ode aan de zangeressen Aretha Franklin, Cesária Evora, Maria Callas, Lata Mangeshar en Bülent Ersoy. Ook is de musical Antorpoceen te zien: ecotainment over hoe de mens de aarde vernietigt.



https://o-festival.nl





Culinesse

26 - 28 aug. 2021 - Rotterdam

Het culinaire muziekfestival Culinesse biedt een mix van hapjes en optredens. Tijdens de tiende editie op het strand van Nesselande zijn onder anderen Krezip, André Hazes en Anouk te zien.

https://culinesse.nl





Expedition Festival

28 aug. 2021 - Rotterdam

Dit festival in het Rotterdamse Vroesenpark staat in het teken van elektronische muziek. Hou voor het programma de website in de gaten.

https://www.expeditionfestival.nl/





Poëzie Lagogo

29 aug. 2021 - Rotterdam

Liefhebbers van woordkunst kunnen bij dit literaire festival aan de Bergse Voorplas het programma volgen vanaf grote terrassen. Ook kunnen bezoekers gratis mee op bootjes en sloepen met dichters, schrijvers, komieken en muzikanten.

https://www.rotterdamfestivals.nl/agenda/festival-poezie-lagogo/





Wantijpop (Dordtse Feesten)

04 sept. 2021 - Dordrecht

Wantijpop in het Wantijpark maakt deel uit van de Dordtse feesten. Hou voor de line-up de website in de gaten.

https://dordtsefeesten.nl/evenementen/wantijpop/





Maritiem Festival

04 – 6 sept. 2021 - Rotterdam

Tijdens dit festival bij het Maritiem Museum in Rotterdam zijn naast de bekende schepen ook 'gastschepen' te zien. Het festival biedt een inkijkje in het leven op zee. Geschikt voor jong en oud.

https://www.maritiemmuseum.nl/activiteiten/maritiem-festival

Schepen bij het Maritiem Museum | Foto: Rijnmond (archief)







Reloading The Nineties

10 sept. 2021 - Mijnsheerenland

Muziek uit de jaren negentig staat centraal. Op Recreatieoord Binnenmaas in Mijnsheerenland treden onder anderen Jody Bernal, Kate Ryan en Chipz op.

https://www.reloadingthenineties.nl/





Sunglow Festival

11 sept. 2021 - Mijnsheerenland

Arman, Gizmo en Mental Theo zijn onder andere te zien op Sunglow. Opnieuw op Recreatieoord Binnenmaas in Mijnsheerenland

https://www.sunglow-festival.nl/





Dordrecht Pride at the Park (Dordtse Feesten)

11 sept. 2021 - Dordrecht

Dit jaar wordt Dordrecht Pride gevierd in het Wantijpark. Er zijn meerdere optredens. De line-up vind je op de website.

https://dordtsefeesten.nl/evenementen/dordrecht-pride-in-the-park/





Schuim Bierfestival (Dordtse Feesten)

12 sept. 2021 - Dordrecht

Smaken en divestiteit in het bierlandschap staan centraal tijdens dit festival. Het proeffestival voor speciaalbier is in het Wantijpark in Dordrecht

https://dordtsefeesten.nl/evenementen/schuim-bierfestival





A Day at the Park

18 sept. 2021 - Rotterdam

In het Kralingse Bos in Rotterdam komen liefhebbers van house en techno helemaal aan hun trekken. Baggi, Boris Ross en Franky Rizardo zijn een paar namen die op de deze dag voorbijkomen.

https://aldalp.com/a-day-at-the-park





TIKTAK Festival

18 sept. 2021 - Rotterdam

Broederliefde, Lil' Kleine en Ronnie Flex staan dit jaar op dit festival op het Rotterdamse Lloyd Multiplein. Het festival werd in 2019 voor het eerst georganiseerd. Volgens de organisatie was het zo'n succes dat het voor herhaling vatbaar is.

https://tiktakevents.com/events/tiktak-festival-rotterdam-2021/





Oldschool Gangsters Outdoor

18 sept. 2021 - Brielle

Bij het Brielse Meer wordt bezoekers met een knipoog gevraagd om rekening te houden met de oldschool gangster-etiquette. "Be yourself, but dress like an OG", staat er op de website.



https://www.oldschoolgangsters.nl/

En verder zijn er nog:





Zegevieren Festival 2021

25 sept. 2021

Scheepvaartkwartier, Rotterdam

https://www.zegevierenfestival.nl/





Het Boothstockfestival | Foto: Rijnmond (archief)





Boothstock Festival

06 nov. 2021

Kralingse Bos, Rotterdam

https://boothstock.nl/





Toffler Indoor Festival

26 nov. - 27 nov. 2021

Onderzeebootloods, Rotterdam

http://www.tofflerindoorfestival.nl/





I Love Urban: Indoor Music Festival 2021

27 nov. 2021

Rotterdam Ahoy

https://iloveurban.com





TIKTAK NYE Rotterdam

31 dec. 2021

Maassilo, Rotterdam

https://tiktaknye.com/rotterdam/