Het weer van vandaag: soms zon, soms bewolkt

Deze zondag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het is zo goed als droog en de temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden. Er staat een zwakke tot matige westenwind. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden.

Vanavond zijn er eerst opklaringen, maar later raakt het vanuit het zuidoosten opnieuw bewolkt. In de loop van de nacht gaat het vanuit het zuidoosten ook regenen. Het is 13 of 14 graden. De noorden- tot noordoostenwind wordt in de loop van de nacht vrij krachtig tot krachtig.

Morgen is het bewolkt en valt er een groot deel van de dag regen. Uiteindelijk kan er op veel plekken 10-20 mm regen vallen. In de regen blijft het kwik steken op slechts 14 graden. Pas aan het eind van de middag trekt de regen weg en in de avond klaart het vanuit het zuiden mogelijk nog even op. Er staat een (vrij) krachtige noordenwind.

VOORUITZICHTEN:

Tijdens de rest van de week knapt het weer langzaam op. Er is wel vaak veel bewolking aanwezig, maar grote hoeveelheden regen worden niet meer verwacht. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden. Vanaf woensdag komt de zon er vaker bij en vanaf donderdag loopt de temperatuur langzaam weer op.

GEMIDDELDE TEMPERATUUR:

Tussen 11 en 20 juni bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 20,2 graden en de minimumtemperatuur 11,0 graden. Er valt gemiddeld 24,1 mm neerslag.