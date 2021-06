Geen treinen tussen Rotterdam en Gouda

Het is de tweede keer vandaag dat er op het traject geen treinen rijden | Foto: Mick Somers (archief)

Een stroomstoring heeft het treinverkeer tussen Rotterdam en Gouda platgelegd. Het is al de tweede keer deze zondag dat er op dit traject geen treinen rijden.

De eerdere storing was in de ochtend en duurde enkele uren. Wat de stroomstoring veroorzaakt, is nog niet bekend.