Oranje, Sparta en Feyenoord City in Radio Rijnmond Sport

Oranje speelt morgen zijn laatste groepswedstrijd van het EK tegen Noord-Macedonië: in de Radio Rijnmond Sport-uitzending beschouwen we voor op dat duel. We blikken ook vooruit op het seizoen van Sparta, de ploeg van Henk Fraser is namelijk al begonnen met trainen. Daarnaast gaan we dieper in op Feyenoord City, waar steeds meer haken en ogen aan komen.