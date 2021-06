Supporters uiten kritiek op business case, seizoenkaartprijzen en combivervoer van Feyenoord City

Voor iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt was zaterdag de gelegenheid om zich uit te spreken over Feyenoord City. Verslaggever Jan Roelof Visscher was bij deze bijeenkomst, waar veel beveiliging aanwezig was. Dat kwam door bedreigen en intimaties van twee weken geleden. Feyenoord City-betrokkenen werden opgezocht door tegenstanders, waarop burgemeester Ahmed Aboutaleb de bijeenkomsten vorige week afgelastte.

Er waren vooral veel tegenstanders van Feyenoord City aanwezig. "Voorstanders voelen zich er toch niet veilig bij", zegt verslaggever Jan Roelof Visscher. "Gisteren was voorstander Mischa van der Waard er wel. Hij heeft een vurig pleidooi gehouden waarom het moet doorgaan. Hij zei dat hij voorstanders kent, die tegen hem zeggen dat ze het toch niet aandurfden te komen. Ze willen de confrontatie niet aangaan en niet continue aangesproken worden op het feit dat ze voorstander zijn. Je zag gisteren vooral veel tegenstanders, maar wel met veel argumenten. En niet alleen met de argumenten dat De Kuip zo mooi is, uit sentiment."

Vliegwiel voor de club en Rotterdam-Zuid

Supporter Van der Waard zegt dat het project een 'vliegwiel' kan zijn voor de club en de stad, legt Jan Roelof Visscher uit. "Dit gaat de club en Rotterdam-Zuid volgens hem een boost geven. Hij zegt dat de business case solide en realistisch is. Hij vindt dat, als je naar de risico's kijkt voor de club en Rotterdam, ze goed zijn afgedicht. Rotterdam gaat daar volgens hem geen problemen mee krijgen."

"Er is voor de stad natuurlijk wel een kans op gevaar", gaat Visscher verder. "Ze stoppen er 40 miljoen in en 35 miljoen voor de infrastructuur en 60 miljoen voor de grond. Stel je voor dat er een groot aandeelhouder afhaakt en het gaat mis, dan kijkt iedereen naar de gemeente. De supporter zegt dat dat wel meevalt. Het was gisteren eigenlijk de enige voorstander die er was. Misschien dat er maandag en dinsdag nog wat meer komen. Maar ik denk niet dat er veel voorstanders gaan komen."

Luister hieronder het gesprek met Jan Roelof Visscher op Radio Rijnmond. Tekst gaat verder onder fragment.

Eerst alles op orde, dan pas denken aan een stadion

Er waren wel veel tegenstanders aanwezig. In totaal waren er zo'n dertig sprekers. "Ze zeggen vooral dat de club het nu zelf helemaal op orde moet krijgen, qua spelers en financiën, en dat ze daarna verder kunnen kijken. En er zijn tegenstanders die zeggen dat er niet echt draagvlak is bij de supporters. Dat is wat je continue hoort van deze supporters: het contact met Feyenoord is er gewoon niet en ze zijn nooit goed geïnformeerd. Ik hoorde een supporter zeggen dat hij blij is dat hij in de raad zijn bezwaar kon laten horen. 'Jullie zijn de enige partij die naar ons luistert. Bij Feyenoord kun je helemaal niet inspreken', zei hij", vertelt de verslaggever op Radio Rijnmond.

"Een bedrijfseconoom zei dat hij de business case hartstikke wankel vindt. Hij zei dat als hij daarmee bij EUR zou komen, dat hij hem niet met succes kan verdedigen. Wat je verder hoort: 'Waarom zo'n groot nieuw stadion?' Dan gaat het niet om de historie in De Kuip en dat alles zo moet zou blijven. Tegenstanders zeggen dat het niet zo lekker draait, ze niet veel vet op de botten hebben en dat ze dan wel een stadion van bijna een half miljard willen aanschaffen: kan dat niet iets minder?"

Combivervoer, seizoenskaartprijzen

"Je hebt ook mensen die uit het zuiden of noorden van het land komen, want Feyenoord-supporters komen overal vandaan. 'Dan ben ik al een uur of twee uur onderweg, en dan zegt Feyenoord: kom maar met combivervoer en je kunt dan ook langer blijven.' Deze man zei dat hij dan twee uur van te voren moet komen, twee uur moet wachten, dan de wedstrijd, dan een extra drankje drinken en dan nog twee uur terugrijden. 'Als dat de bedoeling is met het combivervoer, dat zien wij niet zitten', vertellen de tegenstanders dan", zegt Visscher.

Wat de supporters het gaat kosten, qua seizoenskaarten; dat speelt ook", vertelt Visscher verder. "Nu zitten ze voor 300 euro in De Kuip en sommige zijn bang dat ze in het nieuwe stadion naar de derde ring verbannen worden. Dan komen er bedragen voorbij van 600 euro of meer. 'Feyenoord is een volksclub: wij kunnen dat niet betalen', zeggen zij dan. Zij vinden dat als zij weggaan, en dat zijn volgens hen ook de jongens die voor de meeste sfeer zorgen, dat het dan klaar is."