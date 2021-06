'Gosens was bij FC Dordrecht voetballend niet eens de beste'

Voormalig FC Dordrecht-speler Robin Gosens was zaterdag ontzettend belangrijk voor Duitsland in het EK-duel tegen Portugal. De 'halve Nederlander' leverde een assist en scoorde in het met 4-2 gewonnen duel. Oud-ploeggenoot en inmiddels oud-Spartaan Jeffry Fortes speelde met Gosens samen. "We zagen met de groep dat die jongen ver zou komen", vertelt hij op Radio Rijnmond.

"Hij was voetballend niet de beste, maar aan zijn drive, loopvermogen en zijn mentaliteit kon je al wel zien dat die jongen ver zou komen. Dat hij dit allemaal heeft bereikt, is alleen maar mooi en ik weet zeker dat er nog meer voor hem gaat komen", gaat Fortes verder.

Drive en passie kunnen je ver brengen

Een voetbalcarrière kan vreemd verlopen. "Robin laat zien dat je met een basistechniek, drive en passie heel ver kan komen. Dat heeft Dumfries bij Nederland. Ik zie Gosens nog wel een stap maken van Atalanta naar Inter of naar de Duitse competitie, waar zijn hart denk ik ligt. Ik denk dat het niet verkeerd zou zijn als hij bijvoorbeeld bij Borussia Dortmund beland.

Het toont maar weer aan dat je groot moet blijven dromen. Als je ervoor werkt, is alles mogelijk. Ik bekijk het zo. We hadden bij Dordrecht wel een groep met jongens die het uitstekend hebben gedaan. De ene heeft Premier League gehaald, Robin is op het EK, als je maar blijft geloven, dan zie je dat toch heel ver kan komen in je carrière."

Gosens is in een paar opzichten niet eens veel veranderd. "De drive is hetzelfde. En hij houdt nog steeds van slidings maken", zegt Fortes lachend. "Dat zijn de kleine dingen waardoor het lijkt dat hij nog hetzelfde is. Alleen heeft hij zich zodanig ontwikkeld dat een basisplek bij Duitsland voor hem is weggelegd."

Toekomst na afgelopen contract bij Sparta

Fortes zijn contract bij Sparta is afgelopen. Hij is opzoek naar een nieuwe club. "Ik probeer zo rustig mogelijk te blijven. Ik train hard en het is even rustig afwachten. Ik zeg altijd dat zolang de mensen om mij heen gezond en gelukkig zijn, ben ik dat ook. Het moet wel goed komen. Ik had wel een concrete aanbieding, dat is niet doorgegaan. Ik heb altijd gezegd dat ik graag naar het buitenland wil. Maar je komt in een positie dat alles wat komt een optie is."

Fortes heeft genoten van zijn tijd bij Sparta. "Het was fantastisch. Persoonlijk ben ik goed binnengekomen. Eerste half jaar heb ik uitstekend gedraaid en meteen een basisplek afgedwongen. Het jaar erna ging het moeizaam, vond ik. Het lag aan mezelf. Ik kijk altijd naar mezelf. Een trainer kiest, maar ik heb nog genoeg wedstrijden gespeeld. Aan het begin had ik nog een basisplaats. We hebben een achtste plaats gehaald: wie kan dat zeggen? Je moet trots zijn op wat je hebt bereikt want wie zegt dat dit nog een keer gaat gebeuren?"