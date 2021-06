Achtjarige jongen steekt bij ruzie met stuk gereedschap

In Vlaardingen zou zondagmiddag een achtjarige jongen iemand gestoken hebben met een stuk gereedschap. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is elf jaar oud.

Volgens een woordvoerder zou de 8-jarige een tang hebben getrokken bij een ruzie. Daarmee werd het slachtoffer in zijn been gestoken. De elfjarige is behandeld door ambulancepersoneel. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.

De steekpartij was op het Oranjepark in Vlaardingen. De politie gaat nu in gesprek met de ouders van de achtjarige verdachte. Wat er nu verder met de jongen gaat gebeuren is nog niet bekend.