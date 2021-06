Benzeen gemeten in Botlek; mogelijk afkomstig van schip

De DCMR heeft zondag in de Rotterdamse haven een verhoogde concentratie benzeen in de lucht gemeten. Dat gebeurde bij de Geulhaven in het Botlekgebied.

Het ging om een concentratie van 140 microgram per kubieke meter lucht. Die concentratie werd gemeten tussen 11:20 uur en 12:20 uur.

De oorzaak van de verhoogde concentratie is nog niet bekend. "Het vermoeden bestaat dat de verhoging afkomstig is van een schip", laat de milieudienst weten. Na het middaguur werd de verhoging niet meer gemeten. Dat kan volgens de milieudienst ook te maken hebben met een gedraaide wind.

Benzeen wordt vaak door binnenvaartschepen in grote hoeveelheden vervoerd. Het middel wordt onder meer geproduceerd bij Shell Pernis en Esso in de Botlek.

Kankerverwekkend

Wettelijk mag er gemiddeld vijf microgram Benzeen per kubieke meter in de licht zitten. De Toelaatbare Concentratie in de Lucht (TCL) is vastgesteld op twintig microgram per kubieke meter. "Als iemand zijn hele leven lucht met twintig microgram benzeen per kubieke meter inademt, is de kans op het krijgen van kanker door benzeen 1 op de 10.000", schrijft de GGD-Rotterdam.

De kans op het krijgen van kanker tijdens een benzeenpiek is volgens de GGD 'verwaarloosbaar klein'.