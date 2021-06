Feyenoorder Kökcü mag op valreep in actie komen op Euro2020

Orkun Kökcü in actie in de finale van de play-offs tegen FC Utrecht | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

Het was waarschijnlijk niet het droomdebuut waar hij lang naar uitgekeken had, maar Orkun Kökcü heeft zijn eerste minuten gepakt op een groot toernooi. In de verloren wedstrijd tegen Zwitserland (3-1) mocht hij tien minuten meedoen.