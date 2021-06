Massale vaccinatie op schepen in de Rotterdamse haven: 'Ik voel me gezegend'

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is vorige week met een vaccinatieprogramma gestart in onder meer de Rotterdamse haven. Alle zeevarenden uit binnen- en buitenland die werken op een schip dat vaart onder Nederlandse vlag of dat in Nederlands beheer is, komen in aanmerking. Op die manier hoopt de KVNR het aantal ingeënte zeevarenden omhoog te krikken, want dat percentage lag pas op zo'n dertien procent.

De Filipijnse Edsiljohn is een van de mensen die zich kan laten inenten. Hij kan zijn blijdschap niet op. "Ik voel me gezegend en ben heel dankbaar voor dit cadeau."

"Dit is uniek in de wereld", zegt Annet Koster, directeur van KVNR. De reders hebben gezamenlijk de kosten van het vaccineren aan boord voor hun rekening genomen. De vaccins zijn ter beschikking gesteld door de Nederlandse overheid. "Nederland is het eerste land dat haar zeevarenden op de Nederlandse vloot vaccineert, ongeacht nationaliteit."

"Dit is uniek in de wereld," zegt Annet Koster directeur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reders (KNVR) | Foto: Jacco van Giessen

Dat betekent dat ook niet-Nederlanders een prik kunnen krijgen, benadrukt Koster. "Als je aan boord van dit schip kijkt, zie een paar Nederlanders en de rest heeft een andere nationaliteit. Dan heeft het geen zin om alleen de Nederlandse zeevarenden te vaccineren. "

Vaccinatie op de Seatrade Blue is heel welkom, want de crew mocht tot dusver nergens van boord. De afgelopen maanden zijn zwaar geweest op een reis die begon in Nieuw Zeeland en Australië. Via Panama naar de VS en na België en Frankrijk is het schip vol kiwi's, auto's, bevroren vlees en speelgoed in de Rotterdamse haven beland.

Opgesloten

Bemanningslid Rolly denkt dat zijn vaccinatie nu het verschil gaat maken. "Ik hoop dat ik met deze prik weer aan wal mag. De afgelopen maanden zaten we opgesloten hier aan boord."



"Iedereen is bang voor corona," zegt Edsiljohn. "In elke haven komen er mensen aan boord. We weten niet of ze het virus hebben."

"Loodsen, stuwadoors, surveyors, inspecteurs", somt Seatrade Blue-kapitein Gerard Flippo op. "Het contact met hen is niet altijd covid-veilig. We zijn ook lange tijd op zee. Soms zijn het oversteken van meer dan twee weken. Dat moet je het doen zonder ziekenhuisfaciliteiten of doktoren. Dus het is heel belangrijk dat we zo veilig mogelijk kunnen varen."

Seatrade Blue-kaptein Gerard Flippo: ""We zijn soms lange tijd op zee. "Dan moet je het doen zonder ziekenhuisfaciliteiten of doktoren. | Foto: Jacco van Giessen

Kostbare tijd

Vaccinatie van de bemanning heeft nog een groot voordeel. Bij thuiskomst in de Filipijnen kan de quarantaine nog eens flink worden ingekort. "Dan hebben we meer kostbare tijd met familie en verspillen we geen tijd met quarantaine," zegt Edsiljohn.

De hele crew maakt selfies als de naald in de bovenarm gaat. "Dat is voor onze familie", legt Rolly lachend uit. "Hopelijk krijgen zij ook binnenkort hun vaccinatie. Nu kunnen ze alvast de mijne zien."