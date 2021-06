Onderzoek naar explosie in winkelstraat Gorinchem

De bewoners van appartementen aan de Westwagenstraat in Gorinchem zijn maandagochtend vroeg opgeschrikt door een explosie. Rond 04:00 uur hoorden ze een aantal harde knallen.

Op foto's is te zien dat het kozijn van een woning boven de Wibra kapot is. Delen hiervan liggen op straat. Ook ligt er glas.

Er zou ook brand zijn uitgebroken in het appartement. De brandweer bluste het vuur. Alle bewoners zijn in veiligheid gebracht. Voor hen is opvang geregeld.

Wat de oorzaak is van de explosie, wordt onderzocht.