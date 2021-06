Woningen ontruimd na brand in Hendrik-Ido-Ambacht

De brand in de Frederik Hendrikstraat | Foto: MediaTV

De bewoners van meerdere huizen aan de Frederik Hendrikstraat in Hendrik-Ido-Ambacht hebben de nacht elders moeten doorbrengen. Rond 01:00 uur brak brand uit op de zolder van een van de tussenwoningen. Het blussen werd bemoeilijkt door zonnepanelen op het dak.

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Omwonenden werd daarbij geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Vijf woningen werden ontruimd.

Rond 02:45 uur meldde de brandweer dat de brand uit was. De bewoners van twee woningen mochten na verloop van tijd weer terug naar huis. Voor de bewoners en huisdieren van de overige drie huizen is opvang geregeld in de buurt.

Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend.