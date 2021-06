Zadkine hoopt op fysieke lessen zonder anderhalve meter, maar online onderwijs zal niet helemaal verdwijnen

Philippe Raets van Zadkine over het onderwijs in het nieuwe schooljaar

Mbo-koepel Zadkine in Rotterdam en omgeving verwacht dat de zeventienduizend studenten en docenten vanaf het nieuwe schooljaar weer naar school kunnen komen, zonder anderhalve meter afstand te houden. "Dat is ons voorkeursscenario", zegt bestuurder Philippe Raets. Maar helemaal terug naar het oude normaal zal het waarschijnlijk niet worden, want voor een deel van de lessen houdt de onderwijsinstelling vast aan online.

Demissionair premier Rutte zei vrijdag tijdens de coronapersconferentie dat onderwijsinstellingen rekening moeten houden met twee scenario's. Eén waarbij de anderhalve meter losgelaten kan worden, en één waarbij die regel nog wél gehandhaafd moet worden. De uiteindelijke beslissing hierover valt pas half augustus - zo'n twee weken voor het nieuwe schooljaar - en dus moeten de scholen zich voorbereiden op beide scenario's.

"De anderhalve meter handhaven zou voor ons het slechtste zijn wat ons kan overkomen, want ze kunnen alleen allemaal naar school zonder anderhalve meter", zegt Raets. "De scholen zijn er anders niet op toegerust. In een standaard klaslokaal kunnen dan nog maar acht of negen leerlingen, want anders kom je in de knel met de afstand." Maar, zegt hij ook: "Als we terug moeten naar het scenario mét anderhalve meter, dan moeten we terug naar het scenario waarin we nu leven. Dan schakelen we gewoon terug."

De dag online beginnen, dan naar school

De voorkeur is in ieder geval dat fysiek onderwijs zonder afstand weer de norm is. "We hebben een heleboel lessen getrokken uit het afgelopen jaar. De belangrijkste is dat niemand honderd procent online onderwijs wil. Dat geldt zeker voor de opleidingen met veel praktijk; daarvoor heb je fysiek onderwijs nodig om dat goed te leren. Maar voor de kennisvakken, die in een aantal omstandigheden best online kunnen, zullen we de getrokken lessen zeker meenemen naar volgende jaren."

Raets noemt als voorbeeld bijvoorbeeld economische opleidingen, waarbij dan de eerste paar uur op een dag straks alsnog online kunnen worden gegeven. "Dan gaan ze bijvoorbeeld daarna naar school voor praktijklessen. Bij sommige opleidingen kan dit gewoon worden."

Het online onderwijs leidde vooral bij de praktijkopleidingen van Zadkine tot achterstanden. "Bijvoorbeeld qua stages, omdat bedrijven dicht waren", legt Raets uit. Maar hij heeft goede hoop dat die achterstanden deze zomer zijn weggewerkt. "We hebben het al enorm teruggebracht. Vier maanden geleden ging het om zo'n zesduizend studenten met een achterstand, nu zijn het er nog zo'n zeshonderd."

Voor studenten uit het eerste jaar die bepaalde vakken hebben gemist, is er komend schooljaar nog een inhaalmogelijkheid. "Studenten in het laatste jaar kunnen zich gewoon inschrijven voor een hbo-opleiding en hun mbo-vak dan nog inhalen in de herfst", legt Raets uit. "Het gaat om zo'n vijf tot tien procent van de studenten die daarmee heeft te maken."

Openbaar vervoer

Hogeschool InHolland maakte eerder deze maand bekend de lessen in het komende schooljaar te spreiden, om te voorkomen dat studenten massaal tegelijk met het openbaar vervoer gaan reizen. Daarover zijn afspraken gemaakt met vervoersmaatschappijen RET, NS en HTM. Ook het Zadkine is in goed gesprek met de RET om de studentenstroom te spreiden. "Als je het mbo en hbo bij elkaar optelt, gaat het om negentigduizend studenten in deze stad. We proberen het dus zoveel mogelijk naar elkaar toe te organiseren."