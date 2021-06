Hulplijn voor Rotterdamse mantelzorgers: 'Je staat niet alleen'

Mensen die voor zieke familieleden of vrienden zorgen, doen dat werk uit liefde of omdat ze vinden dat het 'zo hoort'. Maar deze mantelzorgers werken er op hun beurt nog naast, zetten hun eigen leven en sociale contacten op een lager pitje en moeten een hoop regelen terwijl ze niet altijd weten hoe en waar ze dat moeten doen. De Mantelfoon in Rotterdam biedt mantelzorgers 24 uur per dag, zeven dagen per week een luisterend oor en helpt bij vragen en problemen. Maar lang niet iedereen weet dat ze bij deze hulplijn kunnen aankloppen.

Uit een eerder onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat mantelzorgers vaak kampen met stress. "Dat merken we ook in ons werk, want er komt heel wat op je af als je mantelzorger bent", zegt mantelzorgcoach Sabine Schilt van de Mantelfoon. Als coach ondersteunt zij Rotterdamse mantelzorgers bij praktische vragen, biedt een luisterend oor en denkt mee over de situatie waarin ze zich bevinden. "Er is een hoop te regelen, maar deze mensen weten niet altijd de juiste weg. Het kan zorgen voor een gevoel van somberheid of overbelasting."

Voor de mantelzorgers die met vragen en problemen zitten waarmee ze niet bij anderen terecht kunnen, is de Mantelfoon bedoeld. Rotterdam telt er naar schatting zo'n 85 duizend en de medewerkers van de hulplijn willen voorkomen dat zij overbelast raken. Door te luisteren en mee te denken over de mogelijkheden moet deze groep ontlast worden.

"We zijn 24/7 gratis te bellen, maar waar nodig gaan we ook bij mensen langs of spreken we op kantoor af", vertelt Schilt. "Mantelzorgers doen dit vanuit hun hart, vanuit liefde voor naasten. In sommige gevallen rollen mantelzorgers er automatisch in, als iemand steeds meer hulp nodig heeft." Maar niet iedereen staat er bij stil dat er ook professionele begeleiding geregeld kan worden. "Wij bij de Mantelfoon kijken dan mee naar de mogelijkheden."

Want is het onaardig om toe te geven dat je het als mantelzorger niet meer alleen redt? Volgens Schilt is het de kunst om hierover met elkaar in gesprek te gaan en hoe je dat op een vreemde over de vloer. Maar als je er tijd in steekt, even praat met elkaar en met de zorg laat kennismaken, kan het meevallen."

De Mantelfoon wordt regelmatig gebeld, maar lang niet door iedereen. "Ik wil tegen alle mantelzorgers zeggen: Je staat er niet alleen voor. Bel ons bij vragen, wij zitten er klaar voor." Dat kan op het nummer 0800-7773333. "We zijn ook via chat bereikbaar, voor de mensen die niet in staat zijn om te bellen. Dat kan op info@mantelfoon.nl."