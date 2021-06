Nachthoreca mag na vijftien maanden bijna weer open: 'Ik geloof het pas als ik ín de club sta'

Nog een paar dagen geduld en dan mogen na vijftien lange maanden wachten de discotheken en nachtclubs weer open. Thys Boer van Stichting N8W8, die zich inzet voor een bruisend en toegankelijk nachtleven in Rotterdam, kan het nieuws van de heropening nog nauwelijks bevatten. "Het is een hoopvol signaal, maar ik geloof het pas als ik in de club sta."

Demissionair premier Rutte kondigde vrijdag tijdens de laatste persconferentie over de coronamaatregelen aan dat vanaf zaterdag 26 juni dansgelegenheden zoals nachtclubs en discotheken onder voorwaarden weer open kunnen. Door vooraf een negatieve coronatest te overleggen, een bewijs van vaccinatie of een bewijs dat je onlangs corona hebt gehad kunnen bezoekers terecht zonder zich aan de anderhalve meter afstand te hoeven houden. Ook mag er 's avonds weer alcohol verkocht worden en geldt er geen sluitingstijd meer.

Boer verwacht een 'intense beleving' als mensen weer voor het eerst op stap gaan. "Of het 180 graden anders wordt kan ik nog niet zeggen, maar de beleving zal zeker anders zijn. Ik denk dat mensen dat onderschatten; het gevoel dat zo'n soundsystem met je doet, dat je die bass in je buik voelt...", geeft hij als voorbeeld. "Maar je gaat ook bekenden tegenkomen die je een tijd niet hebt gezien, je kan weer flirten, dansen en ontmoeten. Dat zal wennen worden - maar wel op een leuke manier, denk ik."

Hobbel

Het moeten laten zien van een vaccinatiebewijs of toegangstest lijkt Boer geen probleem. "Ik ben blij dat het weer mag en ik denk dat veel mensen er zo in staan. Als ik in de stad kijk, zie ik veel feesten die zijn aangekondigd en binnen 48 uur zijn uitverkocht. Dat dat je dan een hobbel moet nemen en het allemaal niet zo spontaan is als we gewend waren, nemen we op de koop toe." Toch zullen niet alle clubs hun deuren al openen vanwege personeelsproblemen. "Er zijn plekken die hun team nog niet op orde hebben en nog barmensen en beveiligers zoeken. Die zijn de afgelopen vijftien maanden natuurlijk gestopt."

Volgens Boer zijn in Rotterdam de afgelopen vijftien maanden niet veel clubs failliet gegaan, maar daar moet de grote klap nog komen. "Op dit moment is het zo dat de nachtclubs schuldeisers hebben van de belastingdienst, toeleveranciers, huur- en vastgoedbazen. Die zitten allemaal te wachten tot ze geld krijgen. Pas als er geld binnenkomt, kunnen ze hun geld terugeisen. Dan pas kunnen we beoordelen hoe het slagveld eruit ziet."

