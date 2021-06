Sloop Tweebosbuurt van start: 'Alsof ze een stukkie van mijn hart afsnijden'

Woningcorporatie Vestia is eigenaar van de sociale woningbouw, die plaats moet maken voor vooral duurdere nieuwbouw. De bewoners verloren in april een kort geding bij de kantonrechter, waardoor de sloop van de buurt onafwendbaar werd. Maar ondanks dat blijft er actie worden gevoerd.

Naar nu blijkt kreeg de gemeente Rotterdam rond diezelfde periode een brief van de Verenigde Naties. Vijf speciale rapporteurs van de Verenigde Naties vroegen zich daarin af of het Rotterdams woonbeleid in strijd is met de rechten van de mens. De rapporteurs, onder leiding van de Noord-Amerikaanse professor en onderzoeker Khrisna Rajagopal, stellen dat de Rotterdamse aanpak en dan met name de Rotterdamwet en de Woonvisie te veel negatieve gevolgen heeft voor de bewoners.

Zij vrezen vooral dat arme mensen, vaak inwoners met een migratieachtergrond, het slachtoffer van de plannen worden. Voor hen zou het wonen in Rotterdam onbetaalbaar worden. Ze zijn daarom gedwongen om een andere woning elders te zoeken. Internationale afspraken, onder meer over het recht op een fatsoenlijke en betaalbare woning zouden op die manier worden geschonden. De onderzoekers pleitten daarom voor het stilleggen van de sloop in de Tweebosbuurt.

De bewoners verbazen zich erover dat die brief zolang onder de pet is gehouden en blijkbaar geen effect heeft. "We hadden hoop na die brief, omdat er een instantie is die luistert naar de bewoners. Maar internationale verdragen doen er blijkbaar niet toe", zegt bewoner Mustapha. "Aboutaleb tekende niet zo lang geleden een manifest tegen dakloosheid, maar dit soort plannen zorgen ervoor dat mensen dakloos kunnen raken."

Bewoner Edwin is strijdvaardig. Eerder zei hij al dat hij uit zijn huis gedragen moet worden voor hij vertrekt. "Voor mij is het een dag dat ze weer een stukkie van mijn hart afsnijden. Ik vind het nog steeds niet kloppen; ze gaan gewoon door. Ze drammen door. En wij zeggen maar: word wakker!" De bewoners richten zich nu op het hoger beroep dat bij het Gerechtshof in Den Haag ligt, over de ontbinding van de huurcontracten van de bewoners. "Als ik die rechtszaak verlies, ga ik in cassatie", zegt Edwin, "ik blijf hier zitten zolang het kan."