Bijverdienen op de boerderij: Jannette en Laurens maken ijsjes van hun koeienmelk

Het hoofdseizoen voor de ijsboerderij is in volle gang. Meiden uit de buurt fietsen langs om een ijsje te eten op het terras. Er staan houten banken op het gras en kinderen kunnen spelen op een wipkoe. Ook bij toeristen valt het ijs in de smaak. "Die waardering is heel belangrijk voor ons", vertelt Jannette terwijl ze door de ijswinkel loopt. Haar man, die druk aan het werk is op het veld, is het daar roerend mee eens. "In de media hoor je veel negatieve verhalen over boeren. Dat mensen ons werk niet waarderen."

Met het directe contact met mensen die een ijsje komen kopen is dat anders. "Ik ga ook in gesprek met mensen en geef ze een rondleiding als ze dat willen."

Laurens is deze middag druk bezig met de tank achter zijn nieuwe trekker te vullen met mest. Hij rijdt deze uit over zijn land. Weilanden tot zover je kunt kijken in Giessenburg. Hij is een gedreven boer met 140 koeien. Zijn melkproductie is de hoogste van het hele dorp, vertelt hij trots. Iets wat hij niet zomaar voor elkaar krijgt. Werkweken van tachtig uur zijn geen uitzondering.

35 cent per liter is geen vetpot

Financieel is het constant schakelen. Melk levert zo'n 35 cent per liter op. Dat is een winst van 3 cent per liter. Geen vetpot. "Je moet het van de vele liters hebben. De investeringen die je als boer moet doen zijn fors. Het gaat al snel in de papieren zitten. Kijk, deze trekker heb ik onlangs aangeschaft. Die kost al 160 duizend euro en dan is het nog een gebruikte."

Sinds 2018 moeten boeren een (fosfaat-)heffing betalen per koe die zij erbij krijgen. Zo'n papiertje kost duizenden euro's per dier. De stal van Laurens staat nog niet helemaal vol, dat zou duizenden euro's extra kosten. "De fosfaatrechten werden (met terugwerkende kracht) ingesteld toen wij onze nieuwe stal al aan het bouwen waren." Er moesten dertig koeien weg.

Landbouwminister Carola Schouten liet in een debat weten dit soort 'knelgevallen' van het fosfaatrechtenstelsel niet te kunnen helpen. Ook wil ze geen generieke korting geven. "Je maakt een financiële berekening op basis van het aantal koeien, maar dat blijkt dan opeens niet meer te kloppen", zegt Jannette. Dat steekt. "Je bouwt ook geen supermarkt met halfvolle rekken."

Laurens geeft niet op

Boer Laurens gooit de handdoek niet in de ring. Het houden van koeien is alles voor hem. "Maar leuk is het al lang niet meer in dit land." De Giessenburgers gingen op zoek naar een extra bron van inkomsten. Die hebben ze gevonden met hun ijswinkel. Allemaal via een advertentie in vakblad de Boerderij. 'Uw melk is ook twee euro waard' stond erin. "Dat leek mij wel wat," lacht Jannette. De keuze voor ijs blijkt een succes te zijn. Elke dag komen ladingen toeristen en streekgenoten een ijsje halen op de boerderij. Op een drukke dag komen er wel zevenhonderd mensen langs. Ook verkopen ze bakken ijs aan theetuinen en andere horecagelegenheden. Ze zijn onlangs zelfs tot de beste ijszaak van Zuid-Holland gekroond.

De ijsboerderij | Foto: Rijnmond

In 1995 combineerde slechts een op de vijf van de Nederlandse boeren landbouw met andere bedrijfsactiviteiten. Nu doet de helft van de agrarische bedrijven dat. Laurens wil groeien met zijn bedrijf, investeren en niet stil blijven staan. Deze week is hij druk bezig met het vernieuwen van de oude stal. Op het dak komen tientallen zonnepanelen. Dit is ook een manier om extra inkomsten te generen. Melk, ijs en zonne-energie, de familie den Boer is niet voor een gat te vangen. "Je weet nooit of het gaat lopen. Dat is met elke stap die je zet. Maar het ijs is een goede zet geweest!"

Koeien in de stal bij de familie Den Boer | Foto: Rijnmond

