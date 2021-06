Voor het eerst weer 1300 studenten bijeen voor een tentamen in Rotterdam Ahoy

De Erasmus Universiteit heeft Ahoy afgehuurd omdat de campus te klein is voor zoveel studenten op anderhalve meter afstand. Dertienhonderd tafeltjes staan opgesteld in verschillende hallen van het sport- en muziekpaleis. Het is voor de studenten even spoorzoeken in welke hal en bij welk tafeltje ze zich kunnen melden. "Normaal kom ik hier om te feesten en bier te zuipen", grapt een studente. "En nu kom ik voor een toets." Het is schakelen van frivool naar serieus maar ze zijn opgelucht dat ze hun studeerkamer uit mogen.

Studenten maken tentamen in Ahoy | Foto: Rijnmond

Veel van de studenten zijn eerstejaars en hebben vorig jaar hun middelbare school afgerond zonder Centraal Examen. Aan hun studententijd zijn ze online begonnen, van colleges volgen tot het maken van toetsen. Op de universiteit is het wel mogelijk om een werkplek te reserveren, maar dat gebeurt mondjesmaat en lang niet voor iedereen is er plek.

Saai studiejaar

Het is dus best een saai studiejaar en de studenten snakken naar meer vrijheid. "Je zit het hele jaar achter je computer en dit is even anders wat anders", zegt de 18-jarige Quirine. "Ik vind het ook saai. Op de universiteit is het veel gezelliger, dan kan je kletsen met elkaar en thuis word je gek van jezelf", zegt de eveneens 18-jarige Kiki. Ze zouden heel graag weer meer naar de universiteit gaan.

Na zomer terug naar normaal

Met z'n allen tentamen doen is een voorproefje voor na de zomer. "Veel studenten hebben aangegeven dat ze graag live een tentamen doen in plaats van achter de computer", vertelt decaan Patrick Groenen van de Erasmus School of Economics. Dit is de nieuwe naam voor de faculteit economie. De universiteit hoopt dat na de zomer alles weer mogelijk is en dat alles weer terug naar normaal kan. "We hopen dat van harte maar we weten nog niet onder welke maatregelen het precies zal gaan", zegt de decaan. De universiteit werkt aan verschillende scenario's om alle studenten weer te ontvangen op de campus.

Naast opluchting om elkaar weer te zien, is er ook spanning voor het tentamen. Want nu moeten ze op papier presteren wat ze online hebben geleerd. "We zijn wel een beetje gespannen maar we gaan ons best doen. Gelukkig mogen we in ons boek van alles opzoeken, dus dat scheelt wel qua stress", zeggen de studenten Kiki en Quirine. Voordat het tentamen van start gaat en het muisstil moet zijn in de zaal, nemen ze samen nog even de stof door.