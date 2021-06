Man van 'dubbellikker' laat 2,5 miljoen euro na aan Stichting Erasmus Trustfonds voor kankeronderzoek

IJsmagnaat Pieter en Dedert en zijn vrouw hadden geen kinderen om hun miljoenen aan na te laten en dus spraken ze af dat de langstlevende zou bepalen wat er met de erfenis zou gebeuren. En zo besloot Dedert dat hun vermogen van ontelbare miljoenen onder meer aan kankeronderzoek besteed moest worden. Pieter Dedert overleed in 2019 op 99-jarige leeftijd, maar het nieuws dat hij 2,5 miljoen euro nalaat aan het steunfonds van de Rotterdamse Universiteit, is nu pas bekend geworden.

Het fonds is een van de goede doelen die Dedert een flink geldbedrag nalaat. De keuze voor kankeronderzoek is niet zomaar. Dedert verloor in 1994 zijn vrouw Adrie aan die ziekte.

"Wij zijn ontzettend blij dat Dedert zoveel vertrouwen in ons had om ons op te nemen in zijn testament en ons een groot bedrag wilde schenken", zegt Margot Bleeker, directeur van de Stichting Erasmus Trustfonds. "We krijgen vaker schenkingen, maar dit bedrag is uitzonderlijk. Wij zijn enorm onder de indruk."

'Juist in een tijd van lichte achteruitgang moet je zakendoen'

De ijsmagnaat verdiende miljoenen aan allerlei soorten waterijsjes en de 'dubbellikker'. Dat laatste hadden zijn broer en hij tijdens een studiereis in Amerika ontdekt en introduceerden die in Nederland en de rest van Europa. De broers erfden als jonge jongens de banketbakkerij van hun vader Willem Dedert die in 1918 was opgericht aan de Katendrechtse Lagedijk in Rotterdam-Charlois. Ondanks de moeilijke crisisjaren hielden de jongens het hoofd boven water door in de avondurenijslolly's te maken. Zijn credo was dan ook: 'Juist in een tijd van lichte achteruitgang moet je zakendoen.'

Dedert maakte niet alleen maar ijsjes, maar produceerde ook ijsmachines. Zo introduceerde Dedert ook de eerste volautomatische ijslollymachines die 12 duizend stuks per uur kon produceren. De zijn uitvindingen vonden gauw hun weg in het buitenland.

Eren

Het deel van de erfenis aan Erasmus Trustfonds is ondergebracht in het 'Pieter Dedert Fonds', een fonds op naam met het idee dat met het rendement op zijn vermogen eeuwigdurend kankeronderzoek kan worden ondersteund. Dat is volgens Bleeker een van de redenen geweest waarom Dedert voor het Erasmus Trustfonds koos. "Wij kunnen het geld goed gebruiken en door het fonds op zijn naam te zetten, kunnen we hem voor altijd eren", zegt Bleeker.

Hoewel Dedert 45 jaar in België woonde, is hij op de begraafplaats Charloise Lagedijk in Rotterdam bij zijn vrouw begraven. De plek waar het ijsavontuur decennia geleden begon.