Nicolai Jørgensen mag Feyenoord verlaten: 'Ik ga alleen door met jongens die graag willen blijven'

Jørgensen kent al langere tijd een moeilijke periode in Rotterdam. De inmiddels 30-jarige aanvaller werd in 2017 met Feyenoord landskampioen, maar haalde daarna mede door blessures nooit meer dat niveau. Afgelopen seizoen zat Jørgensen voornamelijk op de bank, omdat trainer Dick Advocaat de voorkeur gaf aan Bryan Linssen in de spits.

"Na de testdag heb ik met Nico gesproken", zegt trainer Arne Slot. "Hij had al eerder aangegeven weg te willen, maar ik wilde het van hemzelf horen. Hij was heel duidelijk en zei dat hij weg wilde. Dan ben ik ook duidelijk. Dan ga ik alleen door met jongens die willen blijven."

Tekst gaat verder onder de video.